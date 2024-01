Los españoles escuchan más de 21 horas y media de música a la semana, una hora más que la media mundial, según estudio

Los españoles escuchan una media de 21,6 horas de música a la semana, una hora más que la media mundial, tal y como recoge la IFPI, que representa a la industria discográfica a nivel mundial, en su informe global 'Engaging with Music 2023'. El estudio está basado en las respuestas de más de 43.000 personas en 26 países (entre los que se encuentra España. Como novedad, incluye una sección dedicada a la inteligencia artificial (IA), ya que "el rápido avance de la tecnología generativa de IA continúa presentando oportunidades y desafíos tanto para la comunidad musical como para los artistas". Entre los principales resultados del informe de 2023 se incluye el hecho de que a nivel mundial se está escuchando más música que nunca: 20,7 horas es el tiempo promedio que las personas dedican a escuchar música cada semana (frente a las 20,1 horas en 2022). Eso equivale a escuchar trece canciones adicionales, de tres minutos cada una, por semana en 2023. En el caso español el consumo está por encima de esta media mundial situándose en 21,6 horas a la semana, mientras que en 2022 se dedicaba 20,9 horas semanales a escuchar música (si se traslada esta cifra a canciones de tres minutos, los españoles dan play a unos 432 temas a la semana). Además, el 79% de las personas piensa que hay más formas de escuchar música que nunca (frente al 76% en 2022). En promedio, los consumidores de música utilizan más de siete métodos diferentes para interactuar con la música. El estudio recoge que en el caso de los consumidores en España los métodos para escuchar música suben a una media de 7,5. El informe refleja que hay un alto conocimiento de la inteligencia artificial (IA) entre los consumidores de la música, pero casi todos piensan que se debe respetar la creatividad humana. Así, el 79% está de acuerdo en que la creatividad humana es esencial para la creación de música. También el 74% de las personas con conocimiento de las capacidades musicales de la IA están de acuerdo en que la IA no debe usarse para clonar o imitar a artistas musicales sin autorización. Por otra parte, el mercado de streaming de audio sigue creciendo, liderado por el streaming de audio por suscripción. El 73% de las personas dice que escucha música a través de servicios de streaming de audio con licencia (por suscripción y con publicidad). Además, hubo un crecimiento (7%) en el tiempo dedicado a escuchar música en servicios de streaming de audio por suscripción. Aunque la tendencia en España es creciente en cuanto al porcentaje de streaming de audio, los datos muestran que se sigue por debajo de la media mundial con un 45%, frente al 48% de las personas que dicen escuchar música con suscripciones de pago en España y a nivel mundial, respectivamente. El pop sigue siendo el género más popular del mundo, pero en general, los encuestados escucharon más de 700 géneros musicales y los géneros locales son cada vez más demandados. En promedio, los consumidores musicales de todo el mundo escucharon más de ocho géneros diferentes de música. Por último, la música no autorizada sigue siendo "un problema significativo", ya que el 29% utiliza formas no autorizadas o ilegales para escuchar o obtener música. España sigue manteniendo sus cifras por encima de la media mundial con un 31% de usuarios que confirman usar formas ilegales de escuchar o consumir música.