La India espera la entrega de 11 condenados por violación tras orden de vuelta a prisión

Nueva Delhi, 9 ene (EFE).- La autoridades de la India vigilan de cerca a los once implicados en una violación en grupo de una mujer musulmana y el asesinato de su familia, que deben volver a prisión voluntariamente en un plazo de dos semanas después de que el Tribunal Supremo anulase una orden de excarcelación adelantada.

La seguridad se ha incrementado desde este martes en las aldeas contiguas de Singvad y Randhikpur, ubicadas en el estado occidental de Gujarat, donde residen las familias de los condenados por la violación de Bilkis Bano y el brutal asesinato de toda su familia en 2002.

"Hemos tomado todas las medidas necesarias para garantizar que no se altere la ley y el orden. Conocemos el paradero de todos los condenados y la mayoría de ellos se encuentran en sus casas", aseguró el superintendente de Policía Balram Meena, del distrito de Dahod, en Gujarat, según recogió el periódico indio Hindustan Times.

El máximo órgano judicial ordenó ayer el regreso a prisión en un plazo de dos semanas a los once condenados a cadena perpetua tras revocar una decisión del gobierno regional de Gujarat, que permitió en mayo del año pasado su liberación prematura.

En una carta difundida a los medios por medio de su abogada, Shobha Gupta, Bano agradeció al Supremo por brindarle con la revocación de la anterior orden "esta reivindicación y esperanza en la promesa de una justicia igualitaria para todos".

"Hoy es verdaderamente el Año Nuevo para mí. He llorado lágrimas de alivio. He sonreído por primera vez en más de un año y medio. He abrazado a mis hijos. Siento como si me hubieran quitado del pecho una piedra del tamaño de una montaña y puedo respirar de nuevo", celebró en el escrito.

La violencia de la que fue víctima Bano y su familia se remonta a febrero de 2002, cuando estallaron una serie de choques interreligiosos en Gujarat a raíz de la muerte de 59 peregrinos hindúes durante un incendio en un tren, del que fueron acusados extremistas musulmanes.

Como consecuencia se desencadenó una ola de violencia contra la comunidad musulmana por la muerte de esos peregrinos, produciéndose numerosos ataques que acabaron en la matanza de un millar de personas, en su mayoría miembros de la minoría musulmana.

Bano estaba embarazada cuando fue violada. En el mismo ataque, su hija fue asesinada junto con otros seis familiares, mientras trataban de esconderse de la ola de violencia.

Gujarat está gobernado por el partido hinduista BJP, la formación del primer ministro indio, Narendra Modi, que en 2002 era el jefe de Gobierno de la región y fue acusado en numerosas ocasiones de no haber hecho lo suficiente para evitar las matanza. EFE

