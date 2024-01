Juez español deriva a Guinea Ecuatorial la causa contra el hijo de Obiang

Madrid, 9 ene (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional española que lleva el proceso contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente, Teodoro Obiang, por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores en noviembre de 2019, envió el caso al máximo tribunal de Guinea Ecuatorial, del que proclama "no hay porqué dudar".

En un auto conocido este martes, el magistrado Santiago Pedraz explica que recibió una comisión rogatoria de Guinea en la que interesa la cesión de la jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia, al haberse abierto un procedimiento por los mismos hechos y contra las mismas personas que en España, por lo que "no puede poner en duda que se trate de otros hechos o que el procedimiento adolezca de falta de parcialidad".

Además del hijo de Obiang, actual secretario de Estado de la Presidencia en Guinea Ecuatorial, están denunciados en la causa el director de la Seguridad Presidencial, Isaac Nguema, y el ministro de Estado, Nicolás Obama.

Los tres están denunciados por el supuesto secuestro y torturas de cuatro opositores, dos de ellos nacionalizados españoles y otros dos residentes en España. Se trata del fallecido Julio Obama, Martín Obiang, Bienvenido Ndong y Feliciano Efa, que denunciaron que partieron de viaje desde Madrid a Juba (Sudán del Sur), donde fueron retenidos arbitrariamente el 15 de noviembre de 2019.

De lo actuado, indica Pedraz, no hay base alguna para concluir, ni siquiera indiciariamente, que haya hechos cometidos en España ya que, a falta de otras diligencias, solo consta que fueron secuestrados en Sudán del Sur y trasladados a Guinea Ecuatorial.

Además, aclara, el hecho de que se diga que los perjudicados fueron previamente investigados (con vigilancias o seguimientos en España) y luego convencidos para que se desplazaran a Sudán, solo son meras manifestaciones que no se acreditan.

Para el juez, "concurren los requisitos para que no puedan perseguirse los delitos investigados en España y con ello acceder a la cesión de jurisdicción", pero deja la puerta abierta a que si los hechos no se investigan en Guinea pueda hacerlo en España.

Con todo, remarca que "no hay porqué dudar" de la Corte guineana, porque así se comunica oficialmente; "como tampoco que no se siga un proceso con las debidas garantías reconocidos por el Derecho Internacional, pues basta leer el auto 3 de julio de 2023 de dicha Corte en el que solicita la cesión, como la legislación guineo ecuatorial, del que no se sigue quiebra alguna".

El pasado mes de abril, Pedraz aplazó la decisión sobre la posible detención de Carmelo Ovono Obiang, tal como habían solicitado la Fiscalía española y los querellantes, y solicitó antes los ministerios de Justicia y Exteriores de España que constataran si existía un procedimiento en la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial contra él, e hizo la misma consulta sobre otras dos personas investigadas por los mismos hechos. EFE

