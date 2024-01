Guterres muestra su preocuación por la muerte de dos nuevos periodistas en la Franja de Gaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha mostrado este lunes su preocupación por los "horrorosos informes" respecto a la muerte de los periodistas Hamza al Dadú y Mustafá Thuraya en un ataque del Ejército israelí en el sur de la Franja de Gaza. "Hemos visto estos horribles informes. Estamos muy preocupados por el asesinato de periodistas en Gaza. Sabemos que la cifra es extremadamente alta en el poco tiempo que lleva el conflicto. Los periodistas, ya saben, arriesgan sus vidas para llevar la verdad a todo el mundo en todo el mundo, y esto es cada vez más difícil en las condiciones que enfrentan allí", ha declarado la portavoz asociada de Guterres, Florencia Soto Niño, en una rueda de prensa. "Reiteramos que los periodistas, al igual que cualquier otro civil, deben ser protegidos y que no deben ser atacados por el trabajo que realizan allí. (...) Ofrecemos nuestras condolencias a las familias y a las personas que trabajan con ellos", ha añadido. Al Dadú, de 29 años, era hijo del jefe de la delegación de la televisión qatarí Al Yazira, Wael al Dadú, quien resultó herido el mes pasado en otro ataque en el que murió el cámara de la citada cadena panárabe Samer abú Daqqa. Tanto Hamza al Dadú como Thuraya murieron después de que un dron israelí lanzara un proyectil contra el vehículo en el que viajaban cuando circulaba por la ciudad de Al Mawasi. También resultaron heridos Ahmed al Burash y Amer Abú Amer, ambos trabajadores de la televisión Palestine Today TV. Según informaron las Fuerzas Armadas israelíes a 'The Times of Israel', en el vehículo en el que viajaban los dos informadores también había un "terrorista" que estaba controlando un dron y que "ponía en peligro" a los efectivos militares.