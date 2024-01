Galicia (España) eleva alerta por el vertido de pellets y dice que ya llegan hasta Francia

Santiago de Compostela (España), 9 ene (EFE).- Tras varios días en los que los pellets de plástico han continuado extendiéndose por la costa gallega y han llegado también a playas de las regiones de Asturias y Cantabria (norte), el gobierno regional, la Xunta, elevó el plan territorial de contingencia por contaminación marina accidental al nivel 2, lo cual permitirá que el Gobierno central ponga a disposición más medios para limpiar los arenales.

Además, la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, aseguró que el vertido ha llegado ya a la costa francesa y que la limpieza en las playas gallegas "va a ser mínima" hasta, por lo menos, el sábado, debido a que las corrientes marinas no están empujando los plásticos hasta los arenales.

La decisión de elevar el plan ed contingencia la ha dio a conocer el presidente regional, Alfonso Rueda, que aseguró que "si es el requisito" que se está pidiendo para que el Gobierno central colabore en la limpieza de estos residuos plásticos, la Xunta no tiene "ningún problema en hacerlo".

El delegado del Gobierno central en Galicia, Pedro Blanco, calificó de "error" la decisión de no elevar la alerta y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acusó a la Xunta de no pedir ayuda y advirtió de que "la gestión hubiera sido diferente" si no hubiera "precampaña electoral" (en Galicia hay elecciones regionales a medidos del próximo febrero).

El presidente gallego, por su parte, aventuró que si este vertido se hubiera producido en otra comunidad, "en Cataluña, por ejemplo", el Gobierno "no estaría con los requisitos que están exigiendo para activar su colaboración".

Además, añadió que en ese caso "no habrían tardado hasta el 4 de enero" en informar al Gobierno autonómico afectado de la situación y ha reiterado que el ejecutivo central conocía lo ocurrido con los pellets que cayeron al mar ante la costa portuguesa "desde principios de diciembre".

Lo mismo ha señalado la conselleira de Medio Ambiente, que ha afirmó que ciertos documentos acreditan que el Gobierno portugués informó al español el pasado 8 de diciembre sobre la pérdida de contenedores por parte del buque Toconao.

"Nos gustaría saber qué pasó desde ese momento hasta el día 3 de enero, que es la primera comunicación oficial que tiene la Xunta al respecto", agregó.

Vázquez defendió a su vez de las declaraciones de este martes de la ministra portavoz, Pilar Alegría, que señalaba que ya el 13 de diciembre la Xunta era conocedora de la llegada de pellets a las costas gallegas a través de una comunicación del 112 Galicia, y desde el Parque natural de Corrubedo, dependiente del gobierno autonómico, también conocían la situación y dieron incluso avisos a distintos municipios sobre estos vertidos.

"La Xunta actúa en el día a día y el 112 recibe una media de 2.600 llamadas al día. De esas, multiplicadas por los 365 días, unas 1.500 están relacionadas con residuos. Hay un protocolo y lo que se hace es trasladarle al organismo competente, a Sasemar, que depende del Estado, y se le notifica al municipio, que tiene la obligación de hacer esa recogida. Luego Sasemar hace o no hace la investigación", explicó la conselleira.

Vázquez dijó que no fue hasta el día 4 de enero cuando se informó a la Xunta de la pérdida de contenedores y se confirmó que los pellets procedían del buque Toconao.

Tanto Galicia, como Asturias, Cantabria y País Vasco tienen activados el nivel dos de su Plan Especial de Emergencia por contaminación marina.

En Galicia sólo se recogió por ahora un 10 % de los 1.000 sacos que llevaba el contenedor que perdió el buque en aguas portuguesas, un trabajo que realiza un dispositivo conformado por hasta 200 operarios de la Xunta, a los que se sumarán otros cien en los próximos días, a la espera de la "ayuda extra" que proporcionará el Gobierno central.

Ecologistas en Acción presentó hoy una demanda penal en el Juzgado de Noia (A Coruña) contra la empresa armadora propietaria del buque portacontenedores Toconao, con bandera de Liberia, así como contra su capitán.

Desde la Xunta se insisten en que tras los informes encargados por Medio Ambiente no se puede constatar que exista "toxicidad" en los pellets y que, por lo tanto, no son sustancias peligrosas porque los materiales son utilizados para la fabricación de objetos plásticos "destinados a entrar en contacto con los alimentos".

Ahora bien, admiten que, como todos los plásticos, "son nocivos para el medioambiente" y por ello deben retirarse.

Desde la Fiscalía de Medio Ambiente se abrió diligencias preprocesales para investigar si, efectivamente, el vertido de pellets en las costas gallegas pudiera ser tóxico. EFE

