Galicia accede ahora a subir nivel anticontaminación porque el Gobierno "exige ese requisito" para trabajar en el mar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado que se va a incrementar a situación 2 el plan anticontaminación (Camgal), que hasta ahora se encuentra en nivel 1 --correspondiente a episodio de pequeña gravedad--, porque el Gobierno central "exige ese requisito" para trabajar en el mar para la contención del vertido de 'pellets' de plástico. Esta decisión llega en la misma jornada en la que Asturias ha elevado el nivel de alerta a 2 y tras días de la Xunta sin subir ese nivel, con reiterados llamamientos del Gobierno central a aumentar la situación para aportar su colaboración. A preguntas de los medios de por qué se ha tardado hasta este martes en elevar ese nivel anticontaminacióna a intermedio, Rueda ha respondido: "Nos están exigiendo que hagamos esto, parece ser que durante un mes no había por qué hacerlo, cuando llegan a la playa es cuando se dan cuenta de que se tiene que actuar en el mar o por lo menos nosotros nos damos cuenta". "Se nos exige ese requisito", aclara. "Si hace falta esa declaración, declaración hecha, pero para que hagan este trabajo", apostilla. "Estoy seguro que si esto fuera en otra comunidad autónoma, en Cataluña, por ejemplo, no estarían con estos requisitos que nos están exigiendo para activar su colaboración", ha reprochado Rueda. "Estoy seguro que después de tener conocimiento a principios del mes de diciembre no habrían tardado hasta el 4 enero en darnos traslado", en la "primera vez" que dio traslado el Gobierno central a la Xunta, asegura. Asevera que la "Xunta no tiene ningún problema en hacerlo", en relación con el aumento del nivel anticontaminación, pero lo hace "con una petición muy expresa" de que el Gobierno trabaje en el mar para "impedir" la llegada de los 'pellets' a la costa, puesto que "son competencias exclusivas del Estado". "Pero lo que pido es que se haga, hay cientos de sacos ahora mismo que no llegaron a las costas, por lo tanto, es momento de recogerlos, por lo menos de intentarlo, de hacer todo posible y ahora que está en el mar parece ser que va a haber corrientes estos días que van a permitir hacerlo todo un poquito más fácil", afirma Rueda. "Espero que a partir de ahora se haga y espero que entre todos solucionemos esta cuestión", prosigue. Remarca que "la mayoría" de los 'pellets' "sigue en el mar". "Recojamos esos sacos en el mar antes de que lleguen a la costa y en muchos casos rotos, que es el residuo que estamos viendo", razona el titular del Ejecutivo autonómico. "Ahora empezamos a enterarnos de que tenían conocimiento de todo esto, con bastante detalle, todo ese detalle de los contenedores que se cayeron, el lugar, todo eso lo sabe el Gobierno central hace un mes", censura. PREVÉ AUMENTAR EFECTIVOS DE SER NECESARIO Rueda señala que se sigue trabajando con más de 200 personas en la recogida de plásticos y se seguirá "hasta que desaparezcan completamente estas bolitas", "este residuo que se está llegando a las costas". Garantiza que se aumentará el número de efectivos de ser necesario. También ha dejado claro que "se conocerá" el informe encargado por la Xunta en el que se detalla que los pellets son materiales no tóxicos. "Estamos hablando de un material utilizado en uso alimentario, eso es lo que nos dicen los informes", deja claro. PRIMERA VISITA DE RUEDA A PLAYA CON 'PELLETS' Así se ha expresado en declaraciones en un acto en A Estrada (Pontevedra), adonde ha acudido después de realizar en la mañana de este martes su primera visita a una playa con 'pellets', en este caso el arenal de Espiñeirido, en Porto do Son (A Coruña), uno de los primeros en el que aparecieron estos microplásticos. El Gobierno autonómico informa este martes de que estos plásticos han llegado a arenales de un total de 33 municipios en Galicia. CALVO: "EL NIVEL NO ES NINGÚN IMPEDIMENTO" PARA COLABORAR Poco antes de trascender la decisión de la Xunta de elevar a 2 el nivel de alerta del plan anticontaminación, el vicepresidente primero de la Xunta y líder provincial del PP coruñés, Diego Calvo, realizó unas declaraciones con la secretaria general del partido, Paula Prado, en las que había defendido que el nivel en cuestión no era "ningún impedimento" para que el Gobierno pudiese cooperar en la gestión de la situación. "Cada nivel viene determinado por los técnicos cuando se eleva, pero creo que el nivel no es ningún impedimento. En este momento lo que hay que hacer es colaborar y, desde luego, las administraciones pueden colaborar", ha esgrimido, antes recalcar que "el principio de colaboración administrativa está por encima de cualquier protocolo, plan de alerta u otro tipo de acuerdo". "Si el Gobierno quiere colaborar, desde luego que vamos a aceptar esa colaboración, no hace falta esperar a subir a nivel 2 o 3. Esto ocurre también en otras emergencias como pueden ser los incendios", ha ejemplificado, antes de reiterar que la Xunta "ya trabaja en la limpieza de las playas". Así, ha recalcado que tiene 200 efectivos y también ha enfatizado la "colaboración" con los municipios. "La Xunta colabora con medios y va a cooperar con lo que necesiten los municipios", ha zanjado el vicepresidente gallego.