Francisco Rivera cierra la puerta a Julián Contreras y deja claro que de reconciliación nada

Tras arremeter brutalmente contra Francisco Rivera tanto en la revista 'Lecturas' como en el plató de '¡De viernes!', de tachar a su hermano de ser un "enfermo emocional del dinero", "un tipo ignorante, machista, celoso casi patológico y profundamente acomplejado" y de acusarle de no haberse ocupado de su madre y de sus problemas de adicción, Julián Contreras sorprendía a propios y a extraños al pronunciarse sobre una posible reconciliación con el torero. "Haremos lo posible. No se sabe, el 2024 acaba de empezar, quién sabe. Mis puertas están siempre abiertas" confesaba el hijo menor de Carmen Ordóñez ante los micrófonos de Europa Press poco después de atacar a Francisco en televisión, dejando entrever que él está dispuesto a enterrar el hacha de guerra a pesar de los descalificativos que ha dedicado a su hermano en las últimas semanas. Un tímido amago de acercamiento al que el ex de Eugenia Martínez de Irujo no ha tardado en responder, dejando claro que su puerta está completamente cerrada para Julián, del que no quiere saber nada por el momento tras sus durísimas declaraciones. En conversación con 'TardeAR', Francisco ha confesado que no entiende a su hermano: "Cómo puedes ir a despellejar a alguien y luego decir que me quiero reconciliar?". "Hoy por hoy no creo que sea posible" ha reconocido, zanjando así cualquier posible reconciliación con Julián. Aunque no ha visto la entrevista del joven en televisión "porque me imaginaba que podía ser doloroso y he preferido no pasar un mal rato", al torero sí le han llegado algunas de las declaraciones que ha hecho sobre cómo se habría comportado con Carmen Ordóñez en su peor momento y ha reconocido su sorpresa al escuchar que su hermano diga que se "desentendió" de su madre. "Me da pena que diga eso, sabe que no es verdad", ha afirmado, revelando que "hay muchas conversaciones de mi madre conmigo que solo las conocía mi madre y yo", por lo que habría cosas que Julián no sabría. Por último, Francisco ha confesado que si de algo se ha dado cuenta en los últimos días es que "uno no puede ejercer de lo que no es. Si uno es hermano mayor, que ejerza de hermano mayor, no puede ejercer de padre, es complicado".