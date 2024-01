Estados Unidos afirma que las elecciones en Bangladesh "no fueron libres ni justas"

El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado este lunes que las elecciones legislativas celebradas este domingo en Bangladesh, que han estado marcadas por la baja participación del electorado ante el llamamiento a la abstención de la oposición, "no han sido libres ni justas", y ha condenado la violencia que ha rodeado los comicios en el país asiático. "Estados Unidos comparte la opinión de otros observadores de que estas elecciones no han sido libres ni justas y lamentamos que no todos los partidos participaran", ha declarado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a través de un comunicado, en el que ha mostrado su apoyo a los bangladesíes en "sus aspiraciones de democracia, libertad de reunión pacífica y de expresión". Asimismo, ha condenado "la violencia que tuvo lugar durante las elecciones y en los meses previos a ellas", y ha alentado al Gobierno a investigar "de manera creíble" las denuncias de violencia y responsabilizar a los perpetradores, mientras que ha pedido a "todos los partidos políticos" que rechacen la violencia. Miller también ha mostrado la preocupación de Washington en cuanto a las detenciones de "miles de miembros de la oposición política y por los informes de irregularidades el día de las elecciones", en las que el partido gobernante, la Liga Awami de la primera ministra Sheij Hasina, obtuvo 152 de los 208 escaños en juego, garantizándose su cuarto mandato consecutivo. "De cara al futuro, Estados Unidos sigue comprometido a asociarse con Bangladesh para promover nuestra visión compartida de un Indo-Pacífico libre y abierto, apoyar los Derechos Humanos y la sociedad civil en Bangladesh y profundizar nuestros vínculos económicos y entre pueblos", ha concluido. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha señalado que está al "tanto de lo que sucede" y ha tomado "nota de la decisión de la oposición de boicotear las elecciones", en referencia a las acusaciones de represión de las "voces disidentes y críticas", según ha explicado su portavoz asociada, Florencia Soto Niño, en una rueda de prensa. "Obviamente está preocupado por los informes de incidentes de violencia antes y durante las elecciones. Y hace un llamamiento a todas las partes a rechazar todas las formas de violencia y a garantizar que se respeten plenamente los Derechos Humanos y el Estado de derecho. Esto es esencial para la consolidación de la democracia y la prosperidad económica", ha declarado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades de Bangladesh a "cambiar de rumbo" y crear condiciones para una "democracia verdaderamente inclusiva", mientras que expresó su preocupación ante el "ambiente de violencia y represión" registrado en el marco del proceso electoral. Según los documentos recabados, al menos una decena de opositores y activistas murieron bajo custodia durante los últimos dos meses, lo que suscita la preocupación ante la posibilidad de que se hayan producido "actos de tortura o detenciones bajo condiciones inhumanas".