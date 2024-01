El presidente de Guatemala revela que padeció cáncer durante su mandato

El presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha revelado que padeció cáncer durante su mandato, en uno de los últimos actos oficiales antes de ceder el cargo a Bernardo Árevalo este domingo, en medio de la incertidumbre que ha generado la persecución judicial contra él y su partido, el Movimiento Semilla. "Cuando entré a la Presidencia no tenía una sola cana y me veía mejor (...) aquí en este puesto se envejece, nadie supo que tuve cáncer; y sin embargo lo enfrentamos, lo vencimos y salimos adelante", ha contado Giammattei durante un acto en la localidad de Jalapa, ha informado el diario guatemalteco 'Prensa Libre'. "Nadie se enteró", ha dicho Giammattei, quien ha aprovechado el acto para sacar pecho de su gestión --"llegué a la Presidencia en el peor momento de la humanidad", ha dicho-- y denunciar las presiones que recibió de la comunidad internacional tras la crisis política desatada por las causas judiciales contra el proceso electoral. "Dijeron que no iban a haber elecciones y que yo iba a dar golpe de Estado y hubo elecciones. La comunidad internacional se nos vino encima oyendo cantos de sirena (...) Los países de la Unión Europea se nos tiraron encima, los amos y señores del norte se nos tiraron encima e incluso llegaron a mi casa a amenazarme si yo no le entregaba el poder al señor Arévalo", ha asegurado. Giammattei ha descartado también que se produzca cualquier incidente que impida este domingo a Arévalo tomar posesión de su cargo. Desde el punto de vista legal, ha subrayado, "no hay ninguna posibilidad" de que no pueda asumir como nuevo presidente de Guatemala.