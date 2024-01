El Pentágono informa de que Austin sigue hospitalizado pero fuera de la unidad de cuidados intensivos

El Pentágono ha informado este lunes de que el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha salido de la unidad de cuidados intensivos y seguirá hospitalizado a pesar de encontrarse "en buenas condiciones". "El secretario Austin sigue hospitalizado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y está en buenas condiciones. (...) Ya no se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y se encuentra recuperándose en un área más privada del hospital. Continúa con molestias pero su pronóstico es bueno", ha informado el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, en un comunicado. Aunque el Departamento de Defensa no ha dado una fecha para el alta de Austin, sí ha explicado que reanudó su trabajo el viernes por la tarde y que comenzó a recibir las actualizaciones operacionales necesarias. De hecho, llegó a hablar por teléfono con la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, y con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Austin ha estado hospitalizado desde el pasado lunes 1 de enero en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed de Bethesda (Maryland), tras complicarse una cirugía a la que se sometió, hecho que no tendría mayor relevancia de no ser porque ni la Casa Blanca, ni el secretario de Estado, Antony Blinken, ni la propia sustituta de Austin estaban al tanto de su ingreso. El secretario de Defensa, de 70 años, se encuentra inmediatamente detrás del presidente Joe Biden en la cadena de mando del Ejército estadounidense y desempeña un papel central en los numerosos escenarios en los que Estados Unidos está implicado militarmente en todo el mundo, incluyendo el conflicto entre Israel y Hamás, los ataques de los hutíes en el mar Rojo o la guerra en Ucrania.