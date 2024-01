El Ibex 35 cae un 1,46% por el desplome de Grifols (-25,9%) pero salva al final los 10.000 puntos

El Ibex 35 ha cerrado este martes con un retroceso del 1,46%, hasta situarse en los 10.060,3 puntos, por el desplome de Grifols, que ha caído un 25,91% tras un informe del bajista Gotham City Research que pone en duda sus cuentas y cuestiona su sostenibilidad. La sesión ha virado en torno a las novedades que se sucedían en torno a la compañía catalana de homoderivados y que ha terminado por contagiar a la baja a la mayoría del selectivo español, hasta el punto de que, una hora antes del cierre, ha tocado un mínimo intradía de 9.994,2 puntos, cediendo así la simbólica cota de los 10.000 puntos por primera vez desde finales de noviembre; con todo, el Ibex ha conseguido suavizar las pérdidas en el tramo final. De manera más detallada, la firma de análisis Gotham City Research, conocida en España por haber destapado hace casi una década el fraude de Gowex, ha acusado a Grifols de manipular sus ratios de deuda y resultado bruto de explotación (Ebitda) para reducir artificialmente el apalancamiento y advierte de que sus acciones serían "no invertibles", en su opinión. De su lado, Grifols ha emitido un comunicado en el que niega "categóricamente" cualquier acusación de prácticas contables o de información "errónea" de sus estados financieros consolidados. Al tiempo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha asegurado que está analizado el informe publicado por Gotham y ha indicado que también está en contacto con la empresa. En ese sentido, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha expresado que "la CNMV va a ejercer sus competencias para aclarar la situación" y que ahora no procede suspender la cotización de la compañía porque los inversores tienen la información para formarse su juicio. "La suspensión de cotización se impone cuando falta información o es asimétrica, cuando el inversor no la conoce. No es el caso actual", ha remachado Buenaventura en un acto celebrado en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Así, tras una primera hora y media de sesión en la que la subasta ha quedado condicionada por la volatilidad, Grifols ha llegado a ceder un 42%, para finalmente concluir la negociación con un retroceso del 25,91%. Por detrás se han situado Repsol (-3,47%, por el efecto ex-dividendo), Caixabank (-3,2%), Iberdrola (-2,96%, también afectada por el efecto ex-dividendo), Colonial (-2,67%), ArcelorMittal (-2,42%), BBVA (-2,19%), Bankinter (-1,81%) y Banco Sabadell (-1,74%). Del lado contrario, únicamente ocho valores del Ibex han conseguido avances al término de la sesión: Aena (+1,55%), Acciona (+1,15%), Enagás (+0,7%), Sacyr (+0,49%), Ferrovial (+0,47%), Logista (+0,24%), Cellnex (+0,14%) y Amadeus (+0,06%). Fuera del ámbito empresarial, los inversores han conocido este martes que la tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de noviembre en el 6,4%, una décima menos que en octubre y mínimo de toda la serie histórica, a pesar de las crecientes alertas sobre el riesgo de recesión en el tramo final de 2023, mientras que en el conjunto de la Unión Europea también marcó un nuevo mínimo del 5,9% al bajar una décima respecto del mes anterior, según los datos publicados por Eurostat. Asimismo, se ha publicado que la producción industrial de Alemania en noviembre ha caído un 0,7% en tasa mensual cuando se esperaba un aumento de dos décimas, mientras que la balanza comercial de Estados Unidos en noviembre ha arrojado un déficit más moderado de lo que preveía el mercado. En el resto de principales bolsas europeas también se han observado correcciones en la sesión, aunque a niveles mucho más modestos que el de la plaza española: Londres ha descendido un 0,13%; Fráncfort un 0,17%; París un 0,32% y Milán un 0,53%. En esa franja horaria de cierre bursátil europeo, en el mercado de materias primas, el barril de Brent avanzaba un 2,4%, hasta los 77,95 dólares, y el West Texas Intermediate (WTI), un 2,63%, hasta los 72,62 dólares. En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha cerrado en el 3,154% tras sumar cuatro puntos básicos, en tanto que la prima de riesgo (el diferencial con el bono alemán) se situaba en los 97 puntos. En el mercado de divisas, el euro se depreciaba a la hora de cierre en el Viejo Continente un 0,17% frente al dólar, hasta alcanzar un tipo de cambio de 1,0932 'billetes verdes' por cada unidad de la divisa comunitaria.