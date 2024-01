El Gobierno de Cuba anuncia un incremento de los precios del combustible en más de un 500%

El ministro de Finanzas de Cuba, Vladimir Regueiro Ale, ha anunciado este lunes un incremento de los precios del combustible en más de un 500 por ciento al mismo tiempo que subirán un 25 por ciento la tarifa eléctrica a los consumidores que se sitúen por encima de los 500 kWh. Así, el precio minorista de gasolina regular B90 y del diésel regular pasará de 25 pesos cubanos (0,95 euros) a 132 (5 euros), la gasolina especial B94 aumentará de los 30 pesos (1,14 euros) a 156 (5,95 euros), y el diésel especial subirá desde los 27,5 pesos (1,05 euros) a 150 (5,72 euros). Regueiro Ale ha justificado esta medida durante una intervención en el programa televisivo Mesa Redonda como una forma de "corregir distorsiones" en los precios, que "han quedado desactualizados en productos que son transversales para toda la economía", según el portal de noticias Cubadebate. "Muchos de esos precios están desactualizados, incluso, muchos de los precios de importación como el de los combustibles han respondido a una dinámica de crecimiento y esto no se ha reflejado por igual hacia nuestra economía", ha explicado el ministro, que además ha recordado el caso de "muchas empresas estatales" que han registrado pérdidas por la centralización de precios. El titular de la cartera también ha informado de que muchos de estos incrementos tendrán lugar por la reducción de los subsidios estatales y que se aplicarán de forma progresiva para que el impacto sobre la economía y la población pueda ser sometida "a una evaluación constante" "A la vez, se han diseñado medidas para atenuar estos impactos con protecciones, tratamientos para personas o núcleos que están en situación de vulnerabilidad, pero con tratamientos específicos y no como un subsidio general", ha añadido. Además, ha resaltado que estas medidas no son un hecho aislado y que forman parte de "un programa destinado a reanimar la economía bajo la situación actual, teniendo en cuenta nuestros propios recursos y nuestras propias limitaciones".