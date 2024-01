El Ejército de Israel demuele estructuras y evacúa un asentamiento al sur de Belén, en Cisjordania

El Ejército de Israel ha demolido una serie de estructuras levantadas por colonos cerca de un asentamiento situado en los alrededores de la ciudad de Belén, en el sur de Cisjordania, semanas después de una operación similar en esta zona que desató las críticas del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han demolido varias estructuras cerca de Pnei Kedem, conectado al asentamiento de Metzad --dentro del conjunto de asentamientos de Gush Etzion, de gran importancia en la zona--, dado que no cuentan ni siquiera con permiso de construcción por parte de las autoridades de Israel. El Ejército ha explicado que esta evacuación se debe a motivos de seguridad, dado que se trata de un puesto aislado que requiere del despliegue de las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de los residentes, tal y como ha informado el diario 'The Times of Israel'. Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales según el Derecho Internacional, si bien las autoridades de Israel diferencian entre aquellos a los que han concedido permiso y aquellos a los que no, entre los que figuraría este último. El Gobierno palestino ha denunciado en numerosas ocasiones que los colonos actúan con la connivencia o el apoyo de las fuerzas de seguridad de Israel con el objetivo de continuar anexionando partes de los Territorios Palestinos Ocupados que deberían ser parte del futuro Estado palestino, con las fronteras existentes en 1967 y Jerusalén Este como capital.