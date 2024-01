El Banco de Portugal no ve razón para que el BCE espere hasta mayo para actuar

El gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno, considerado uno de los mayores representantes del bando de las 'palomas' en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), asegura que no hay razón por la que el instituto emisor deba esperar a mayo para tomar decisiones en vista de la evolución de los datos. "No pienso que tengamos que esperar hasta mayo para tomar decisiones", sostiene en una entrevista con Econostream, publicada este martes, donde defiende que las decisiones deberán adoptarse en cada reunión del Consejo del BCE de cara a lograr la meta de estabilidad del 2%. "No veo ningún signo de que se hayan materializados efectos de segunda ronda en los salarios o que los salarios vayan a poner una presión adicional en los precios", asegura el banquero central portugués, para quien la gran cuestión no es si habrá bajadas de los tipos, sino cuándo se decidirán. "Los desarrollos más recientes de la inflación y la economía han acercado obviamente el momento", asegura Centeno, para quien el primer trimestre de 2024 deberá servir para confirmar que la tasa de inflación de la zona euro está en una senda de convergencia hacia el objetivo del 2% a medio plazo. "La decisión de mantener estables por el momento los tipos nominales es apropiada y decidiremos cuándo bajarlos más pronto de lo que pensábamos hasta hace apoco", añade. La tasa de inflación interanual de la zona euro se aceleró en diciembre hasta el 2,9% desde el 2,4% del mes anterior, lo que supone su lectura más alta desde el pasado mes de octubre, según la estimación preliminar publicada la semana pasada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. El repunte en la subida de los precios en la zona euro obedeció principalmente a la menor caída en el coste de la energía, que bajó un 6,7% interanual frente a la bajada del 11,5% de noviembre. Asimismo, el encarecimiento de los alimentos no procesados en diciembre se aceleró al 6,7% interanual desde la subida del 6,3% en noviembre. Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa interanual de inflación en el último mes de 2023 fue del 4%, frente al 4,3% del mes pasado, mientras que al dejar fuera también el impacto del precio de los alimentos, el alcohol y el tabaco, la tasa subyacente de inflación se moderó al 3,4% desde el 3,6% previo.