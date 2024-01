China afirma que las relaciones con EEUU lograron "estabilizarse" a lo largo de 2023

Las autoridades de China han afirmado este martes que las relaciones bilaterales con Estados Unidos lograron "estabilizarse" a lo largo del último año tras toparse con "graves dificultades" al arranque de 2023 y después de poner en marcha medidas que han permitido "reestructurar la cooperación y el diálogo" entre los dos países. El ministro de Exteriores del gigante asiático, Wang Yi, ha reconocido que a principios de 2023 China había expresado su firme postura, que requería a Estados Unidos dejar atrás su "falta de entendimiento" e "ideas preconcebidas" sobre China y volver a la senda de una política "racional y pragmática" hacia el país. "Tras poner en marcha un duro trabajo, las partes han logrado reestructurar sus comunicaciones (...) y las relaciones se han estabilizado", ha aseverado antes de manifestar que el pasado mes de noviembre, el presidente chino, Xi Jinping, fue invitado a asistir a un "encuentro histórico" con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el que ambos intercambiaron estrategias "de forma exhaustiva". En este sentido, ha hecho hincapié en que Xi aseguró entonces que era "imposible" que los dos países no acabaran por entenderse. "No es realista tratar de cambiarnos el uno al otro. Nadie puede soportar las consecuencias de que nos enfrentemos. La forma apropiada de abordar esto es desde el respeto, la existencia pacífica y la cooperación", ha dicho. Por su parte, Biden aprovechó para recalcar los compromisos trazados previamente y afirmó que Estados Unidos se alegra ante una China "próspera", al tiempo que dijo no apoyar la independencia de Taiwán. "Las relaciones entre las principales potencias afectan a la estabilidad y la estructura mundiales. China siempre ha creído que debemos pensar a lo grande. Tenemos una gran responsabilidad. Por ello, China siempre buscará la rectitud y la armonía, dejando atrás la competición y la confrontación entre los países más poderosos para seguir impulsando interacciones positivas", ha zanjado.