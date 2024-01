Carlo Ancelotti: "Encontrarse tanto con el Atlético puede ser complicado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que no le gusta "encontrarse con el Atlético de Madrid", porque es un equipo "muy fuerte", aunque por calendario se verán las caras en tres ocasiones en menos de un mes, algo que intuyó como "muy complicado", al mismo tiempo que deseó que sus jugadores planteen en la Supercopa de España "una versión mejor" que la de la primera vuelta de Liga ante los rojiblancos. "No es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid, es uno de los mejores equipos, siempre es complicado jugar contra ellos. Somos dos equipos muy fuertes, encontrarse puede ser complicado, pero este es el calendario, lo disfrutarán las dos aficiones", valoró el preparador italiano en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa en Arabia Saudí de este miércoles (20.00 horas). Y es que los merengues y colchoneros se enfrentan ahora en este torneo en Riad, pero también en los octavos de Copa del Rey, el 18 de enero, y en Liga, el 3-4 de febrero. Este primer derbi es "un partido de una competición importante", en la que los blancos intentarán "hacer lo máximo para ganarla". "El equipo está bien, con ganas e ilusión, podemos plantear un buen partido, teniendo en cuenta que el Atlético nos hizo mucho daño en el primer partido. El Atlético es un equipo que compite, que lucha, que tiene calidad, será competido, igualado", dijo recordando el duelo de la primera vuelta doméstica entre ambos conjuntos que cayó del lado rojiblanco (3-1), en la única derrota este curso del Real Madrid. "Parece que lo hemos arreglado. Mañana podemos sacar una versión mejor", agregó. La semifinal ante el Atlético será el primer paso de los blancos para acceder a la final, con el FC Barcelona y Osasuna jugándose el otro billete. "El Barça es un equipo que ha competido en el pasado y ahora, nos ha ganado partidos, le hemos ganado partidos. Es un rival que siempre tenemos que respetar, en la Liga doméstica, en la Champions, Siempre lo ha sido y siempre lo será", opinó sobre el momento de los azulgranas. En esta Supercopa se escucharán por primera vez los audios del VAR, una medida "buena" que para Ancelotti "puede mejorar" la relación con el estamento arbitral, aunque "no cambia absolutamente nada" para el trabajo de los equipos. El preparador italiano no quiso revelar quién de sus dos porteros, Andriy Lunin o Kepa Arrizabalaga, será titular ante los rojiblancos, así como deslizó que podría "romper" la pareja Toni Kroos-Fede Valverde en el doble pivote. "Vuelven Tchouameni y Camavinga, tengo muchas más opciones en el centro del campo que en los últimos partidos", explicó. Aunque aprovechó para elogiar el rol del centrocampista uruguayo. "Valverde es un jugador completo, que puede jugar como extremo, como cuando ganamos la Champions; como pivote, como lo está haciendo en este último periodo. Un jugador muy completo y muy importante. Es muy raro encontrar un medio en el mercado con este perfil. La suerte que tenemos es que lo tenemos nosotros", celebró. "Puede mejorar, cuando empiece a tener más personalidad, más carácter. Es una persona muy humilde, y ese perfil es bueno, porque prefiero siempre un jugador humilde a un jugador arrogante, pero a veces tener un poco de arrogancia te hace tener un carácter más fuerte", matizó sobre su personalidad. Además, Ancelotti destacó la relevancia de Antonio Rüdiger en la zaga blanca, por su fortaleza mental y su "experiencia" en el fútbol de élite. "Tiene muy buen conocimiento de posicionamiento a nivel defensivo, tiene carácter, personalidad. Es un defensa completo, con calidad, aunque pesimista, piensa siempre que algo malo puede pasar, entonces está muy focalizado en el partido", analizó. "Yo me encuentro muy bien en este ambiente, que es el ambiente blanco, y creo también, como observo desde fuera, que Simeone se encuentran bien en el ambiente del Atlético de Madrid. Simeone es el perfil ideal, porque sino no te quedas todo este tiempo en un club", valoró sobre la situación de ambos técnicos en sus respectivos cargos. Y reveló que su relación con el argentino es "de respeto", porque son "'vecinos'" en la ciudad. Finalmente, Ancelotti confesó que no tuvo "ofertas" de Arabia Saudí para dirigir algún equipo de su liga, después de recordar a Mario Zagallo y Franz Beckenbauer, "dos figuras muy importantes para este deporte" que "han dejado muchas cosas buenas: seriedad, profesionalidad y amor por el fútbol".