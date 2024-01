Carballés, a costa de Bautista, avanza en Auckland, y Zapata y Sorribes caen en Adelaida y Hobart

El tenista tinerfeño Roberto Carballés fue el único superviviente de la 'Armada' en la jornada de este martes en la gira australiana, aunque lo hizo a costa de dejar fuera en Auckland (Nueva Zelanda) a Roberto Bautista, mientras que Bernabé Zapata y Sara Sorribes cayeron en Adelaida y Hobart, respectivamente. Carballés sumó su primera victoria de la temporada al llevarse el duelo nacional ante Bautista, doble ganador en la pista dura de Auckland (2016 y 2018), al imponerse con autoridad en dos sets por 6-4, 6-3, tomándose una pequeña revancha de la derrota sufrida el pasado mes de diciembre ante el castellonense en el Masters Nacional. El tinerfeño dominó con solvencia la primera manga ya desde el inicio con un tempranero 'break' y con un segundo llegó a dominar 5-1. Tras desperdiciar seis pelotas de set al resto, perdió su saque y Bautista le puso algo de emoción, pero su rival cerró sin nervios el parcial. En el segundo, fue el jugador de Castellón el que empezó mejor y cogió ventaja con una rotura rápida, pero Carballés replicó con dos 'breaks' seguidos para ponerse 4-2 y ya no dejó escapar el billete a los octavos de final donde se medirá ante el austriaco Sebastian Ofner, séptimo favorito. Por otro lado, en el torneo ATP de Adelaida, Bernabé Zapata no pudo aprovechar su condición de 'lucky loser' para entrar en el cuadro principal y resultó eliminado ante el italiano Matteo Arnaldi por 6-4, 6-3, pese a tener buenas opciones en la primera manga donde tuvo 4-3 y servicio. En el WTA de Hobart, la española Sara Sorribes sufrió la remontada de la polaca Magda Frech, que fue capaz de rehacerse de un duro 6-0 inicial de la castellonense. La centroeuropea respondió en el segundo parcial con un claro 6-1 y en el tercero y definitivo sacó provecho a las tres roturas consecutivas sobre el saque de la castellonense para coger una ventaja que no desperdició.