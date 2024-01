Viceministro paraguayo alerta de información no oficial difundida por presunto ciberataque

Asunción, 8 ene (EFE).- El viceministro de Tecnologías de Paraguay, Juan Ardissone, dijo este lunes que hay "mucha información no oficial" que está siendo difundida a raíz de un "incidente de seguridad" que ha afectado desde el jueves a la empresa Tigo Business en el país.

Ardissone, cuyo despacho depende del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), se pronunció sobre el incidente que, según la compañía de telecomunicaciones, ha afectado algunos servicios que ofrece "a un grupo limitado" de empresas.

"Es mucha información no oficial que está corriendo, porque ahí se habla de cantidad de computadoras, se habla de montos de rescate, se habla un montón de cosas que por lo menos para nosotros no son oficiales, porque ellos no nos comentaron", aclaró el funcionario a EFE.

El funcionario explicó que el incidente afecta "la parte corporativa".

"Es decir, si alguien tiene internet con esa empresa, no es que su casa está vulnerable", complementó.

No suministró detalles sobre el evento que enfrenta la compañía ante versiones de que pueda tratarse de un ransomware (programa de secuestro).

"En las comunicaciones que nosotros tuvimos con ellos, ellos no nos mencionaron un pedido de rescate", afirmó.

El viceministro puntualizó que "para configurar un ransomware", efectivamente, se debe dar una encriptación de la información y una solicitud de "algo a cambio".

Ardissone aclaró que el "protocolo" generalmente en ese tipo de casos, "no suele ser el negociar con el atacante".

"Porque si uno termina pagando, no hay certeza de que te vayan a dar la contraseña correcta ni que te vayan a responder", advirtió y se inclinó por hacer uso de las copias de seguridad para recuperar la información.

Para el viceministro, los ciberataques constituyen una "situación real que puede ocurrir en el Gobierno", en el sector privado, "en empresas pequeñas, empresas grandes, en Paraguay y en el extranjero".

En ese sentido, invitó a la población -sin querer "generar pánico en la gente" ni tampoco "minimizar la situación"- a estar preparados, por ejemplo, al recibir correos sospechosos o ante pedidos de suministrar información personal.

Consultado al respecto, el director de la fundación Paraguay Ciberseguro, Miguel Gaspar, pidió al Gobierno información que permita "brindar tranquilidad" a la ciudadanía y que anuncie una "evaluación de impacto en todo el país de la soberanía nacional digital con respecto a este ataque".

En un comunicado, Tigo Business Paraguay informó este lunes que desde este 4 de enero ha sido "víctima de un incidente de seguridad" en su infraestructura que ha golpeado el suministro de "algunos servicios específicos a un grupo limitado de clientes" corporativos, y desmintió versiones difundidas sobre el número de empresas afectadas o un presunto atacante.

No obstante, se abstuvo de suministrar más detalles sobre el caso, al indicar que mucha de la información "es de carácter estrictamente confidencial y privado de las empresas", según está previsto en los contratos entre las partes. EFE

lb/szg