Sarah Snook, ganadora del Globo de Oro a mejor actriz en serie de drama por 'Succession'

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- La australiana Sarah Snook se embolsó este domingo el Globo de Oro en la categoría de mejor actriz en serie de drama por 'Succession', una producción con la que hace dos años ya venció en estos mismos premios pero en el apartado de mejor intérprete de reparto.

La 81 edición de estos galardones también tenía entre sus candidatas a mejor actriz de drama a Bella Ramsey por 'The Last of Us', Helen Mirren gracias a '1923', Keri Russell por 'The Diplomat', Imelda Staunton con 'The Crown' y Emma Stone por 'The Curse'.