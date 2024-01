Sanidad planteará hoy a las CCAA la vuelta de las mascarillas a centros sanitarios y sociosanitarios y farmacias

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que este lunes se va ha proponer a las CCAA la vuelta de las mascarillas a centros sanitarios y sociosanitarios y farmacias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario que se celebra con el fin de "unificar criterios" para el abordaje de "los picos de virus respiratorios" que se ha producido en los últimos días en España. Otra de las medidas que también va a plantear, y que ya se está estudiando, "es la autojustificación de las bajas de tres días, para aquellos que tengan una enfermedad leve", ha señalado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. A su juicio, en estas situación inicial de enfermedad, "no es necesario que se vaya al médico y, sin embargo, les estamos de alguna manera obligando a que vayan a por un parte. Esta es una medida que ya se ha tomado en muchos países", y que se basa en la declaración responsable durante los tres primeros días. La ministra considera que la incidencia que se está produciendo de gripe en estos últimos días "es para preocuparse" ya que "estamos en unos niveles de gripe de mayor intensidad que los últimos años". Además, ha afirmado que el problema no es tanto las infecciones como el colapso sanitario. En este sentido ha recordado que la medida más eficaz para evitar el virus es la mascarilla, además de la ventilación, y, por supuesto, la coordinación. Así ha valorado positivamente la iniciativa de las CCAA que ya la han impuesto en centros sanitarios. Asimismo, no se baraja inicialmente implantar la medida en los centro educativos. (Habrá ampliación)