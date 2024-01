Real Madrid, Girona y Athletic firman registros de nivel en la primera vuelta de LaLiga EA Sports

LaLiga EA Sports ha llegado a su ecuador con el término de una primera vuelta de la temporada 2023-2024 que ha dejado registros notables como los logrados por el Real Madrid y un histórico Girona, el Athletic Club o, en la parte negativa, los del colista UD Almería, el Villarreal o el Sevilla. En la parte alta, el Real Madrid de Carlo Ancelotti ha cuajado una primera vuelta sobresaliente. Los madridistas lideran la tabla clasificatoria con 48 puntos, su segunda mejor puntuación al ecuador de la temporada, tan solo superada por los 49 logrados en la 2011-12 a las órdenes de José Mourinho. Un rendimiento basado, principalmente, en la solidez defensiva, habiendo encajado tan solo 11 tantos, siendo este el mejor registro en la historia del equipo blanco la Liga. Sin embargo, a pesar de estos sobresalientes números, su liderato es compartido con un histórico Girona, el equipo revelación del fútbol europeo. El conjunto de Michel es colíder de LaLiga EA Sports con 48 puntos, a tan sólo tres ya de su récord en Primera de la 17-18, siendo además, el equipo más goleador de la competición con 46 goles. Además, son el primer equipo en la historia de la Liga, que no sea Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, que alcanza esa cifra de puntos. Por su parte, el FC Barcelona llega tercero en la tabla al ecuador de la temporada tras ir de más a menos. Los de Xavi, a siete puntos de Girona y Real Madrid, han sufrido graves problemas defensivos, encajando 22 goles en esta primera vuelta, dos más que los que encajó en toda la temporada pasada, en la que salió campeón. Además, en toda su historia, el equipo catalán no ha sido capaz de remontar una distancia con el líder superior a 4 puntos a estas alturas de campaña. En la otra cara de la moneda está el Athletic Club de Ernesto Valverde, que llega a la mitad del curso en posiciones de Liga de Campeones. Los 'leones', que se están viendo eclipsados por el rendimiento del Girona, han cuajado su mejor primera vuelta en cuanto a puntos desde la temporada 1983-84 (entonces contaba la victoria dos puntos), campaña en la que se alzó con el título. Un equipo muy ofensivo que ha acabado la primera vuelta con 36 goles a favor, una cifra que no lograba desde la 82-83, siendo además Unai Simón el portero de LaLiga con más porterías a cero en su haber con 9. Igualado a puntos con los vizcaínos pero con peor 'goalaverage' se encuentra el Atlético de Madrid, que arrancó bien el curso pero que su rendimiento fuera de casa lo ha lastrado. Los de Diego Pablo Simeone son el mejor local de LaLiga con nueve victorias y un empate, pero han caído lejos del Cívitas Metropolitano en cinco de los nueve encuentros que ha disputado, sumando sólo 10 de 27 puntos. Cierran las plazas europeas tras 19 jornadas disputadas, la Real Sociedad (6º) y Real Betis (7º). El conjunto donostiarra ha ido perdiendo fuelle y está a seis puntos de la Champions, pese a que sigue siendo uno de las mejores defensas de LaLiga, y en 2023, Álex Remiro ha sido el segundo portero de las cinco grandes ligas con más porterías a cero en su haber. Por su parte, el Betis sólo ha perdido tres partidos de los primeros 19, pero no está más arriba porque es el equipo de LaLiga EA Sports con más empates (10). En la zona media, Getafe, Valencia, Las Palmas y Rayo Vallecano, todos ellos separados por 3 puntos en la clasificación, lucharán en la segunda vuelta por intentar dar 'caza' a la séptima plaza que, dependiendo del resultado de la Copa del Rey, podrían dar acceso a Europa. Entre ellos, mención especial merece el conjunto grancanario, el segundo menos goleado de Primera con 17 goles en contra y que cuenta Álvaro Vallés, el portero que lidera la lucha por el Trofeo Zamora. EL VILLARREAL Y EL SEVILLA, LEJOS DE LO ESPERADO Y si interesante está la lucha por los puestos de honor, más apretada aun está la de la salvación. Villarreal, Mallorca, Alavés, Sevilla, Celta y Cádiz, están en cuatro puntos, siendo el equipo cadista el que marca el descenso a Segunda División. Sorprende ver en la terna por evitar el descenso al 'Submarino' o al campeón de la Liga Europa, cuyos objetivos al inicio de la temporada eran mucho más ambiciosos. En el caso del Villarreal, los de Marcelino han encajado 38 goles, la cifra más alta en la historia del club en Primera División, superando con creces los 30 recibidos en la 2007-08. Además, los 19 puntos que tienen en su haber son su segunda puntuación más baja de siempre en LaLiga, y la misma que obtuvo al final de la primera vuelta de 2011-12, temporada en la que se produjo el penúltimo descenso del conjunto 'groguet', que ya va por su tercer técnico tras las destituciones de Quique Setién y Pacheta. También tres entrenadores ha utilizado el Sevilla, que despidió a José Luis Mendilibar y Diego Alonso, y ahora confía en Quique Sánchez Flores para intentar dar la vuelta a una situación preocupante que le tiene a un punto del descenso. Los hispalenses han logrado 16 puntos en 19 partidos, igualando su peor primera vuelta desde que LaLiga está compuesta por 20 equipos. Por último, Almería y Granada, colista y penúltimo, respectivamente, han sido, con diferencia, los dos peores equipos del primer tramo de temporada. El conjunto almeriense, que no ha ganado aún ningún partido, es el segundo peor de la historia de LaLiga a estas alturas de temporada con 5 puntos, superando tan solo al Sporting de la 1997-98. Además, el nazarí, con 11 puntos, se encuentra inmerso en la segunda peor temporada de su historia en Primera, sólo uno más que en la 2016-17, curso en el que quedó 'farolillo rojo'.