'Oppenheimer' se impone a 'Barbie' en unos Globos de Oro que despiden con honores a 'Succession'

'Oppenheimer' con cinco premios, fue la gran vencedora en la 81.ª edición de los Globos de Oro imponiéndose a la otra gran favorita, 'Barbie', que solo se llevó dos de los nueve premios a los que estaba nominada. Entre las series la triunfadora fue 'Succession', que se alzó con cuatro medios con su última temporada, y también brillaron 'The Bear' en comedia y 'Bronca' en miniseries. La gala se celebró en el escenario habitual de los Globos de Oro, el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y estuvo conducida por el actor y cómico Jo Koy. Fue la primera edición de los galardones desde que en junio de 2023, y tras varios años de polémicas relacionadas con la falta de ética y la ausencia de diversidad en sus miembros, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se disolviera y vendiera los derechos de explotación de la gala a Dick Clark Productions, propiedad de Eldridge Industries. Este cambio de organización conllevó diversas novedades en los galardones, como la ampliación a seis en los nominados en cada categoría y la creación de dos nuevos premios: mejor monólogo de comedia, que fue para Ricky Gervais por 'Armageddon', y mejor logro cinematográfico y de taquilla, un galardón que fue para 'Barbie', la película más taquillera del año con más de 1.440 millones de dólares de recaudación. La cinta de Greta Gerwig, que partía como la más nominada con nueve candidaturas, se quedó solo con este reconocimiento y el de mejor canción original, que fue para el tema 'What Was I Made For?' de Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell. La cara del 'Barbieheimer', el fenómeno que sacudió la taquilla este verano, fue para la cinta de Christopher Nolan, que se llevó cinco premios. Entre ellos el de mejor película dramática y mejor director para el cineasta británico, que tras seis nominaciones se alzó con su primer Globo de Oro. En su discurso, Nolan recordó a su "querido amigo" Heath Ledger, el actor fallecido justo después de rodar a sus órdenes 'El caballero oscuro' y en nombre del que recogió este galardón en 2009 por su interpretación como Joker. El protagonista de 'Oppenheimer', Cillian Murphy, se llevó el Globo de Oro al mejor actor dramático y en su discurso agradeció al "visionario" Nolan su confianza "durante 20 años y seis películas", mientras que el premio al mejor actor de reparto fue para Robert Downey Jr. que se alzó con su primer Globo de Oro por su encarnación del político Lewis Strauss. Además, el compositor Ludwig Göransson se hizo con el Globo de Oro a la mejor banda sonora. También fue una gran noche para 'Pobres criaturas' de Yorgos Lanthimos, que se llevó el premio a la mejor comedia o musical dando la sorpresa ante la gran favorita en esta categoría, 'Barbie', y para su protagonista, Emma Stone, que se hizo con el galardón a la mejor actriz en comedia o musical. También con dos Globos de Oro fue reconocida 'Los que se quedan'. La cinta de Alexander Payne fue galardonada con el premio al mejor actor en comedia o musical para Paul Giamatti y mejor actriz de reparto para Da'Vine Joy Randolph. Lily Gladstone fue reconocida como mejor actriz protagonista en drama por su papel en 'Los asesinos de la luna', dando a la cinta de Martin Scorsese el único de los siete premios a los que estaba nominada. El Globo de Oro al mejor guión fue para Justine Triet y Arthur Harari por 'Anatomía de una caída', cinta que también se hizo con el premio al mejor filme de habla no inglesa, categoría en la que la española 'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona estaba entre las nominadas. 'El chico y la garza' de Hayao Miyazaki fue premiado como mejor filme de animación. 'SUCCESSIÓN', 'THE BEAR' Y 'BRONCA' DOMINAN ENTRE LAS SERIES En series, la cuarta y última temporada de 'Succession' fue la otra gran vencedora de la noche haciéndose con cuatro premios. La producción de HBO se llevó los Globos de Oro a mejor serie dramática, mejor actriz protagonista en drama para Sarah Snook, mejor actor protagonista en drama para Kieran Culkin y mejor actor de reparto para Matthew Macfadyen. En comedia brilló 'The Bear', serie disponible en Disney+, que se alzó con el premio a mejor comedia, mejor actor de comedia para Jeremy Allen White y mejor actriz de comedia para Ayo Edebiri. Y entre las miniseries la triunfadora fue 'Bronca' de Netflix que se hizo con el premio a mejor miniserie, mejor actriz para Ali Wong y mejor actor para Steven Yeun. El premio a la mejor actriz de reparto en una serie para Elizabeth Debicki por su papel de Diana de Gales en la última temporada de 'The Crown'.