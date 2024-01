Lunes, 8 de enero de 2024 (09:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Al menos 225 palestinos murieron el fin de semana por los bombardeos israelíes en Gaza

Ginebra (EFE).- Al menos 225 palestinos murieron y casi 300 fueron heridos únicamente este fin de semana por los ataques israelíes en la Franja de Gaza, según las informaciones recibidas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. El informe diario sobre el impacto humanitario de esta guerra indica que los intensos bombardeos israelíes continúan desde aire, tierra y mar contra gran parte de Gaza. En la sección norte del enclave, las fuerzas israelíes atacaron objetivos en la ciudad de Gaza, el campo de Yabalia, Tal Az Zatar y Beit Laia. Asimismo, continuaron los ataques en la gobernación de Deir al Balah y en las ciudades de Jan Yunis y Rafah, al sur de Gaza y donde está concentrada la población.

ISRAEL PALESTINA

Un hospital en el centro de Gaza recibe 73 muertos y 99 heridos durante el último día, dice Sanidad

Jerusalén (EFE).- El hospital Mártires de Al Aqsa, en el centro de Gaza, recibió a más de 70 muertos y casi 100 heridos en las últimas 24 horas, mientras el Ejército israelí sigue con los duros bombardeos y combates en la zona central y sur de la Franja, informó el Ministerio de Sanidad de Gaza, con lo que los muertos en el enclave rozan los 23.000. El hospital Al Aqsa es el único que sigue en cierto funcionamiento en la gobernación de Deir Balah del centro de Gaza. A causa de la intensidad de los enfrentamientos en el área, la mayor parte de trabajadores sanitarios locales y unos 600 pacientes se vieron forzados a abandonar el centro médico, informó su director.

ISRAEL PALESTINA

La Inteligencia surcoreana confirma el uso de lanzagranadas norcoreanos por parte de Hamás

Seúl (EFE).- El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano confirmó hoy que el grupo islamista Hamás ha estado utilizando lanzagranadas antitanque de fabricación norcoreana, pese a que Pionyang ha negado que haya comerciado con el brazo armado de la organización. Un portavoz del NIS consultado por la agencia Yonhap dio por válido una información del viernes de Voice of America (VOA) que indicaba que el detonador o espoleta de un cohete -aparentemente un F-7- usado recientemente por Hamás muestra caracteres en coreano y aportó evidencias fotográficas de que ese tipo de pieza se encuentra efectivamente ensamblada justo debajo de la cabeza de los F-7 que fabrica el régimen.

ISRAEL PALESTINA

Blinken estudia con sus aliados árabes cómo frenar la expansión de la guerra en Gaza

El Cairo (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que los palestinos de la Franja de Gaza "deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan" y afirmó que no se les deben "presionar" para que abandonen el asediado enclave. "Los civiles palestinos deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan. No se les debe, no se les puede presionar para que abandonen Gaza", dijo Blinken en una rueda de prensa desde Doha junto al ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahman.

PAKISTÁN POLIO

Al menos 5 policías muertos y 22 heridos en un ataque contra vacunadores en Pakistán

Islamabad (EFE).- Al menos cinco policías que custodiaban a un equipo de vacunación contra la polio murieron y otros 22 resultaron heridos este lunes a causa de una bomba que hizo explosión al paso del vehículo en el que viajaban por la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el norte de Pakistán. El vehículo que llevaba a los policías se dirigía a un centro de salud desde donde se asignaría al personal que iba hoy a comenzar una campaña nacional de erradicación del virus, que tenía previsto inmunizar puerta por puerta a más de 44,3 millones de niños.

BIRMANIA CRISIS

Al menos 16 muertos, incluidos cinco niños, por un bombardeo del Ejército en Birmania

Bangkok (EFE).- Al menos 16 personas, incluidos cinco niños, han muerto en Birmania (Myanmar) por el bombardeo aéreo del Ejército golpista sobre un pueblo en el estado de Sagaing, en una zona fronteriza con India al oeste del país, indicaron este lunes medios locales. Según la agencia de noticias PVTV -controlada por el gobierno paralelo opositor al régimen militar- y otros medios locales, aviones de combate lanzaron el domingo por la mañana varias bombas, que estallaron cerca de un colegio de educación secundaria y una iglesia del pueblo de Kanan, cerca de la ciudad de Khampan.

BANGLADESH ELECCIONES

La oposición de Bangladesh celebra la poca participación en las elecciones tras la huelga

Dacca (EFE).- El principal partido de la oposición de Bangladesh celebró este lunes los bajos datos de participación electoral tras la convocatoria de huelga de 48 horas para boicotear los comicios generales, cuyos resultados preliminares dan como ganadora a la actual primera ministra, Sheikh Hasina. El portavoz opositor tildó de "completa mentira" los resultados de la comisión electoral, que sitúan en un 40 % el índice de participación en estos comicios. Los datos provisionales otorgan 167 de los 299 escaños en juego a la gobernante Liga Awami y asegurarían a Hasina su cuarto mandato.

JAPÓN TERREMOTO

Unos 300 desaparecidos y 168 muertos en el terremoto de Japón una semana después

Tokio(EFE).- Una semana después del devastador terremoto del centro de Japón, que ha dejado al menos 168 muertos, se ha conocido que el número de desaparecidos se eleva al menos a 300, mientras las tareas de búsqueda de víctimas y asistencia a los damnificados continúan obstaculizadas por la nieve y los daños en carreteras. Las autoridades locales ofrecieron hoy el último dato de fallecimientos confirmados por el terremoto de magnitud 7,6 que golpeó la prefectura de Ishikawa, y anunciaron que otras 323 personas continúan en paradero desconocido a raíz del desastre.

EEUU ESPACIO

El nuevo cohete de ULA lanza con éxito un módulo de la NASA a la Luna

Miami (EE.UU.) (EFE).- La empresa estadounidense United Launch Alliance (ULA) lanzó este lunes desde Florida su nuevo cohete Vulcan Centaur con el módulo Peregrine cargado de instrumentos de la NASA para analizar la superficie de la Luna. El despegue tuvo lugar como estaba previsto a las 2.20 hora local (7:20 GMT) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en el centro de Florida. Cuando alcance el satélite por su cuenta, el Peregrine se convertirá en el primer módulo estadounidense en llegar a la superficie lunar en más de 50 años.

GLOBOS DE ORO

'Oppenheimer' reina en unos Globos de Oro que castigan con severidad a 'Barbie'

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Con cinco Globos de Oro, el filme 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, salió victorioso de su primer enfrentamiento con la supertaquillera 'Barbie', que partía como favorita de la noche, pero que tan solo ganó dos de los nueve premios a los que optaba. La cinta se llevó los galardones a mejor película de drama, mejor director, mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora. 'Barbie' solo se impuso en mejor canción original y en el recién estrenado apartado de mejor logro cinematográfico. La película francesa 'Anatomía de una caída' arrancó el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa al director español Juan Antonio Bayona, quien estaba nominado por 'La sociedad de la nieve'. EFE

