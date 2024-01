Lunes, 8 de enero de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel obliga a 600 pacientes y al personal a evacuar otro hospital en Gaza

Ginebra (EFE).- Más de 600 pacientes y la mayoría del personal sanitario han sido obligados a salir de un hospital en Gaza tras nuevas órdenes de evacuación del ejército de Israel, sin que se sepa en dónde se encuentran, denunció hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El Hospital Al-Aqsa, ubicado en el sector medio de la Franja de Gaza y considerado vital en medio de la destrucción de la red sanitaria, ha sido afectado por las hostilidades este fin de semana.

Catar avisa de que el asesinato del número 2 de Hamás dificulta la liberación de rehenes

El Cairo (EFE).- El ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahman, aseguró que el asesinato del número dos del movimiento islamista palestino Hamás, Saleh al Arouri, a las afueras de Beirut la semana pasada dificulta las negociaciones para liberar a los rehenes en manos del grupo. "El hecho de que uno de los principales líderes de Hamás haya sido asesinado es algo que afecta un proceso tan complicado, pero no nos rendiremos. Estamos avanzando", dijo el catarí en una rueda de prensa en Doha junto a su homólogo estadounidense, Antony Blinken, que se encuentra de gira por Oriente Medio.

Blinken estudia con sus aliados árabes cómo frenar la expansión de la guerra en Gaza

El Cairo (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que los palestinos de la Franja de Gaza "deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan" y afirmó que no se les deben "presionar" para que abandonen el asediado enclave. "Los civiles palestinos deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan. No se les debe, no se les puede presionar para que abandonen Gaza", dijo Blinken en una rueda de prensa desde Doha junto al ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahman.

Israel aprueba plan de ayuda económica a reservistas mientras desmoviliza parte de tropas

Jerusalén (EFE).- El Gobierno israelí aprobó un plan de ayuda económica para los reservistas que estos últimos meses fueron movilizados como soldados tras el inicio de la guerra de Gaza, mientras envía a casa a parte de sus tropas a medida que intenta entrar en una nueva fase del conflicto en la Franja. El plan prevé aportar 9.000 millones de séqueles israelíes (unos 2.240 millones de euros) en respaldo económico para los reservistas que tuvieron que dejar su empleo y familias, después de que fueran movilizadas 360.000 personas en el llamado a filas más masivo de la historia de Israel.

Nolan gana Globo de Oro por 'Oppenheimer' y 'Society of the Snow' pierde frente a 'Anatomy of a Fall'

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Christopher Nolan se alzó este domingo con el Globo de Oro a mejor dirección por su filme 'Oppenheimer' en los premios celebrados en Beverly Hills, Los Ángeles (EE.UU.). También, en la ceremonia 'Anatomy of a Fall', de Justine Triet, le arrebató al director español Juan Antonio Bayona el galardón a mejor película de habla no inglesa para el que competía con 'Society of the Snow' .

Republicanos y demócratas logran un acuerdo para evitar el cierre del Gobierno

Washington (EFE).- El Partido Republicano y el Partido Demócrata anunciaron un acuerdo de 1,66 billones de dólares para financiar al gobierno federal en 2024, un primer paso para evitar el cierre del gobierno. El acuerdo fue anunciado conjuntamente por el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

Presidente argentino confirma reunión con el FMI para renegociar vencimientos de la deuda

Buenos Aires (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, confirmó este domingo que “arranca mañana (lunes)” la reunión con la delegación de alto nivel del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la renegociación de los vencimientos de la deuda tras las conversaciones técnicas durante el fin de semana con su equipo económico, que retrasaron el encuentro. “Arrancan mañana. No necesariamente voy a estar en la de mañana”, dijo el mandatario en declaraciones a Radio Mitre, un día después del arribo a Buenos Aires desde la Base Marambio en la Antártida, para dar inicio a un proyecto medioambiental de monitoreo de contaminación marina.

El secretario de Defensa de EE.UU. permanece hospitalizado

Washington (EFE).- El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd J. Austin III, permanece hospitalizado tras someterse a un procedimiento médico, pero está operativo en su cargo y sostuvo el sábado una conversación con el presidente Joe Biden, informó hoy su secretario de Prensa, el mayor general Pat Ryder. Ryder ofreció este primer reporte un día después de que Austin, de 70 años, informara sobre su hospitalización y se hiciera responsable de no haberlo hecho antes en medio de versiones de prensa que incluso señalan que tardó en informarlo al presidente Biden.

China asegura haber detenido a un espía de los servicios de inteligencia británicos

Pekín (EFE).- El Ministerio de Seguridad del Estado de China aseguró hoy haber detenido a un ciudadano extranjero que trabajaba para el servicio secreto de inteligencia británico MI6 y que realizaba actividades de espionaje contra el país asiático. Según un comunicado publicado en la cuenta oficial en la red social WeChat del Ministerio, el detenido, identificado solo por su apellido Huang y cuya nacionalidad no ha sido revelada, "dirigía una empresa consultora en el extranjero" y, en 2015, fue reclutado por el MI6, que estableció una "relación de cooperación de inteligencia" con él.

Resultados preliminares dan a Sheikh Hasina como ganadora de las elecciones en Bangladesh

Dacca (EFE).- Los resultados preliminares de las elecciones generales de Bangladesh dan como ganadora a la actual primera ministra, Sheikh Hasina, en unos comicios marcados por el boicot de la oposición y por la baja participación. La Liga Awami de Hasina obtuvo 167 de los 299 escaños en liza, según los resultados provisionales anunciados por la Comisión Electoral.

Rescatan con vida en Zimbabue a once mineros atrapados desde hacía cuatro días

Harare (EFE).- Las autoridades de Zimbabue rescataron con vida a once mineros que quedaron atrapados el jueves pasado en una mina de oro del este de país, informó a EFE el Gobierno zimbabuense. "Los once mineros que estaban atrapados en la mina Redwing han sido rescatados con éxito esta tarde y todos tienen un buen estado de salud", dijo el secretario permanente del Ministerio de Información y Publicidad de Zimbabue, Nick Mangwana. Las autoridades usaron tecnología satelital para encontrar la localización exacta de los mineros, antes de excavar para encontrarlos.

El oficialismo dominicano inicia campaña para las elecciones municipales de febrero

Santo Domingo (EFE).- El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la República Dominicana inició oficialmente su campaña para las elecciones municipales del 18 de febrero próximo, antesala de las presidenciales y legislativas de mayo. Un multitudinario acto en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo reunió a las principales figuras del PRM, entre ellos el presidente del país, Luis Abinader, quien se presentará a las elecciones de mayo con bastante ventaja, según las encuestas. EFE

