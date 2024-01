Los alumnos de Cataluña, Galicia, Andalucía y Valencia no subirán nota con Historia en la EBAU como propone Educación

Los alumnos de Cataluña, Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana no podrán subir nota con la asignatura de Historia de España en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la prueba de este verano, como propone el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Además, en Cataluña, Galicia y Andalucía la Historia de la Filosofía tampoco servirá para subir nota en la EBAU, mientras que en la Comunidad Valenciana permitirán que se valore en carreras de Artes y Humanidades, según han informado a Europa Press fuentes autonómicas y ha adelantado 'El Mundo'. En concreto, desde la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana explican que no modificarán las asignaturas que ponderan para subir nota en la EBAU, por lo que Historia de la Filosofía sí servirá para subir nota de cara a entrar en carreras de Artes y Humanidades como Filología, ya que esta asignatura ya estaba recogida en las tablas de ponderación de la Comisión Coordinadora de las pruebas de esta comunidad autónoma y esa ponderación no cambia en nada. Así, en la Comunidad Valencia Historia de la Filosofía pondera 0,2 (supone poder incrementar hasta un 20% de la nota de la fase general) en el acceso a determinados grados, mientras que Historia de España no pondera, dado que siempre ha sido asignatura común. El principio aplicado por la Comisión Gestora ha sido mantener las ponderaciones, y no cambiarlas al alumnado una vez ha iniciado el Bachillerato. Historia de España e Historia de la Filosofía tampoco están incluidas como asignaturas para subir nota en la EBAU en las tablas de ponderaciones gallegas, publicadas la semana pasada en el Diario Oficial de Galicia, por lo que no servirán para subir nota. En Cataluña, los alumnos tendrán que escoger entre Historia de España e Historia de la Filosofía en la fase general, pero no servirán para subir nota. "La novedad entre las materias comunes es la incorporación de Historia de la Filosofía y, de nuevo, el alumnado tendrá que elegir entre Historia o Historia de la Filosofía en la fase general", informa la Generalitat. Por su parte, en la Región de Murcia los alumnos sí que se podrán presentar a subir nota pero serán las universidades las que deciden si esa materia pondera o no dependiendo de la titulación a la que quieran acceder, según apuntan a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia. "El Ministerio no puede estar cambiando de criterio a meses de la selectividad. Es más, aún ni conocemos el criterio ya que no han publicado la orden. Este es un claro ejemplo de por qué es necesaria una selectividad común para todo el país", reclaman desde el Ejecutivo murciano. Sin embargo, otras comunidades autónomas sí que permitirán que Historia de España e Historia de la Filosofía sirvan para subir nota en la EBAU. Por ejemplo, desde el Gobierno de Aragón apuntan que se podrá subir nota con esas asignaturas aunque advierten de que todavía están esperando el decreto. Desde el Ejecutivo de Extremadura señalan también que la orden ministerial que regulará la EBAU aún no se ha publicado definitivamente, por lo que todavía matizan que no está plasmado el hecho de que las universidades puedan elegir sobre esta cuestión. En cualquier caso, la Universidad de Extremadura está ya estudiando la conveniencia de cada una de las opciones, sin que hasta el momento se haya tomado una decisión al respecto. PROYECTO DE LA EBAU PARA 2024 El nuevo proyecto de orden de la EBAU para 2024 recoge que los alumnos podrán examinarse de Historia de España o de Historia de la Filosofía en la fase de admisión, para subir nota. Hasta ahora, el texto establecía que todos los alumnos tenían que elegir examinarse de una de estas dos asignaturas troncales en la fase general de la prueba. Sin embargo, en la fase de alegaciones públicas a la que fue sometido el documento el pasado mes de noviembre, una de las peticiones fue que los alumnos puedan elegir también una de estas dos asignaturas (la que no hayan seleccionado para la fase general) para subir nota. Hasta ahora, se preveía que los estudiantes eligieran asignaturas propias de su especialidad (Ciencias, Humanidades...) para subir nota y no troncales. Fuentes del Ministerio de Educación precisaron a Europa Press que dado que hubo una petición general para que los alumnos se examinasen de Filosofía en la EBAU pero no se quería incrementar el número de asignaturas en el examen, se decidió que lo alumnos, que antes se examinaban obligatoriamente de Historia de España, podrán optar por esta asignatura o por Historia de la Filosofía en la fase general del examen. Ahora, la orden, que se aprobará previsiblemente a principios de 2024, recoge la petición de que los alumnos puedan examinarse de estas asignaturas también en la fase de admisión para subir nota. Educación recuerda igualmente que en breve se retomará la tramitación del Real Decreto para la nueva EBAU, que se aplicará en principio a partir de 2025 y que se paralizó por la convocatoria de elecciones generales el pasado verano.