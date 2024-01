La primera ministra ve en las elecciones un precedente democrático a pesar del boicot de la oposición

La primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, ha destacado este lunes que las elecciones celebradas el fin de semana en el país suponen un precedente democrático de comicios "libres, justos y neutrales" a pesar del boicot de más de una decena de partidos de la oposición y de una participación de tan solo el 40 por ciento. "Habéis venido y habéis presenciado cómo la gente vota en nuestro país. Hemos sentado un precedente de elecciones libres, justas y neutrales", ha defendido a pesar de que la principal formación opositora, el Partido Nacional de Bangladesh, ha rechazado los resultados y ha exigido una repetición electoral. La líder de la gubernamental Liga Awami ha tratado así de despejar las dudas sobre el proceso electoral y ha recalcado, tras hacerse con la victoria, que los comicios se han resuelto con "éxito" a pesar de las críticas de los opositores, que insistían en formar un gobierno de transición que supervisara la cita electoral. "La gente de este país ha votado con naturalidad. Hemos tomado todo tipo de medidas para sacar adelante estas elecciones de forma justa, tal y como habéis presenciado", ha aseverado Hasina durante un encuentro con la prensa extranjera y observadores en el complejo de Ganabhaban, que alberga la residencia oficial de la primera ministra. En este sentido, ha dedicado la victoria a la población bangladesí y ha recalcado que "no es suya sino del pueblo". Además, ha resaltado su lucha a favor de los derechos y libertades de la población, incluido el derecho a voto, según informaciones recogidas por el diario 'The Daily Star'. Respecto al boicot del BNP, ha puntualizado que el partido "no se ha presentado porque tiene miedo a participar" en las elecciones. "Los partidos que vienen de las manos de militares dictadores no pueden seguir adelante. No tienen apoyo del público y temen unas elecciones directas", ha manifestado.