La Policía desaloja a decenas de personas concentradas ante la Knesset para pedir elecciones anticipadas

Las fuerzas de seguridad de Israel han retirado por la fuerza a decenas de manifestantes que bloquearon a primera hora de este lunes la entrada al Parlamento para reclamar la celebración de elecciones, una manifestación que se ha saldado con al menos un detenido. Alrededor de 40 manifestantes han bloqueado la entrada a la sede de la Knesset en Jerusalén para reclamar un adelanto electoral y la dimisión del Gobierno, una movilización entre cuyos organizadores hay varias personas cuyos familiares murieron en los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "No puede ser que después de 15 años de mandato que nos ha llevado a este desastre, el Gobierno siga en el poder", ha dicho Noga Meshulam, uno de los manifestantes, en referencia al mandato del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu --en el poder entre 2009 y 2021 y desde diciembre de 2022 hasta la fecha--. "Es un Gobierno que no funciona y que está controlado por extremistas", ha señalado. Shai Harel, otro de los manifestantes, ha criticado a los agentes y ha dicho "no entender a los policías, que han visto cómo cerca de 60 de sus hermanos murieron (en los ataques de Hamás)". "¿Cómo son capaces de proteger a los corruptos?", se ha preguntado, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'. Por su parte, Roni Goren Ben-Zvi, hermano de uno de los muertos durante el ataque contra el festival de música Nova, ha reseñado que su familiar "fue asesinado a causa de un hombre (Netanyahu) que durante ocho años ha estado lanzando una guerra privada contra todo el país para poder sobrevivir, escapar de la Justicia y seguir robando fondos". "Sólo los estúpidos siguen sus mentiras. Es un narcisista que nunca pensó sobre la seguridad del país y de sus ciudadanos. 1.500 muertos lo demuestran. No hay país reformado en el mundo cuyo primer ministro no hubiera dimitido al día siguiente", ha zanjado Ben-Zvi. Los organizadores de la protesta han recalcado que "toda esperanza de que el Gobierno estuviera a la altura de la emergencia ha quedado rota ante esta fallida conducta, reflejada en la disfuncionalidad, el abandono de los secuestrados, la herida mortal a la imagen del Estado en el mundo, la continuada incitación y división contra la población (...) y el desvío de fondos a favor de intereses personales a costa del público general". Durante la jornada del sábado, miles de personas se manifestaron en Tel Aviv para pedir elecciones "inmediatas", si bien Netanyahu reiteró ese mismo día que "hay que dejar todo de lado" hasta lograr "una victoria completa" en la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás. El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los citados ataques, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, por su parte, han denunciado cerca de 22.800 palestinos muertos a causa de los ataques, a los que se suman más de 315 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.