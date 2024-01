Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Kieran Culkin ('Succession') fue reconocido este domingo como mejor actor en serie de drama durante la 81 edición de los Globos de Oro, imponiéndose así al chileno Pedro Pascal ('The Last of Us'), que también se postulaba en esta categoría.

El resto de finalistas para este apartado eran Brian Cox y Jeremy Strong, ambos por 'Succession', Gary Oldman ('Slow Horses') y Dominic West ('The Crown'). EFE

