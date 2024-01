Israel advierte de que puede "copiar y pegar" en Beirut la destrucción causada en la Franja de Gaza

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha advertido que el Ejército israelí puede "copiar y pegar" en la capital de Líbano, Beirut, la destrucción causada por la ofensiva contra la Franja de Gaza, en medio del repunte de las tensiones con el partido-milicia chií Hezbolá, con el que lleva cerca de tres meses protagonizando enfrentamientos en la frontera. "Ven lo que está pasando en Gaza. Saben que podemos copiarlo y pegarlo en Beirut", ha advertido Gallant en declaraciones al diario estadounidense 'The Wall Street Journal', entre los temores sobre una propagación del conflicto tras la muerte la semana pasada del 'número dos' del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Salé al Aruri, en un ataque achacado a Israel en Beirut. Así, ha manifestado que una guerra con Hezbolá no figura entre las prioridades de Israel, si bien ha reseñado que "80.000 personas tienen que poder volver con seguridad a sus hogares", en referencia a los desplazados por los enfrentamientos en la frontera. "Estamos dispuestos a sacrificarnos (en un conflicto)", ha reiterado. Gallant ha incidido además en que Israel "combate contra un eje, no contra un único enemigo" y ha argumentado que "Irán está creando un poder militar en torno a Israel para usarlo", en referencia a los grupos aliados de Teherán --entre ellos Hezbolá-- en Líbano, Siria, Irak y los Territorios Palestinos Ocupados. Por otra parte, ha señalado que Hamás "no se tomaron en serio" la ofensiva militar israelí contra Gaza y ha hecho hincapié en que la comunidad internacional tiene que entender la escala de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista palestino. "Fue el día más sangriento para los judíos desde 1945. Es algo diferente", ha manifestado. "¿Debe permitirse a Hamás, hezbolá e Irán que decidan cómo vivimos nuestras vidas en Israel? Es algo que no aceptamos", ha argüido, según ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'. Por último, el ministro de Defensa israelí ha adelantado un cambio en la ofensiva en Gaza de "una fase de maniobras intensas" a "diferentes tipos de operaciones especiales", si bien ha adelantado que esta nueva fase llevará mucho tiempo y no terminará hasta que se haya logrado "destruir" a Hamás. El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los citados ataques, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, por su parte, han denunciado cerca de 22.800 palestinos muertos a causa de los ataques, a los que se suman más de 315 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.