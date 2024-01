Hamás afirma que los ataques de Israel a periodistas no "impedirán saber la verdad" sobre Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este domingo que los ataques de Israel contra periodistas no impedirán que se sepa lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes han matado a más de 22.800 palestinos desde el 7 de octubre de 2023. Osama Hamdan, un alto cargo de Hamás, ha dicho durante una conferencia de prensa desde la capital de Líbano, Beirut, que la muerte de más de un centenar de periodistas "por parte de la ocupación" es "deliberado y no impedirá que el mundo sepa la verdad sobre los crímenes que tienen lugar en Gaza". "(Estos ataques) denotan el colapso de la narrativa sionista y el intento de la misma de suprimir la verdad", ha declarado el líder de la milicia palestina, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Mayadín, en referencia al ataque en el que han muerto dos periodistas, incluido Hamza al Dadú, hijo del jefe de la delegación de Al Yazira en Gaza, Wael al Dadú, que perdió a su mujer, hijos y nieto a finales de octubre. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su parte, han indicado que en el vehículo en el que viajaban los dos periodistas también había un "terrorista" que estaba controlando un vehículo aéreo no tripulado, por lo que "identificaron y atacaron" a su objetivo porque "ponía en riesgo a efectivos" militares. El Gobierno de la Franja de Gaza, a través de la oficina de prensa, ha afirmado horas antes que Israel quiere "intimidar a los periodistas para evitar que se conozca la verdad y dificultar el trabajo de los medios de comunicación". Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino, vinculado a la Autoridad Palestina, ha condenado "enérgicamente" los ataques contra periodistas y ha aseverado que "tienen el objetivo de ocultar el verdadero alcance del genocidio contra nuestro pueblo". "Estos actos se consideran crímenes de lesa humanidad según el Derecho Internacional", han denunciado a través de su perfil en redes sociales. Asimismo, la cartera ministerial ha condenado "la guerra genocida cometida por el Gobierno israelí" después de tres meses de "actitud racista, arrogante e imperialista" que utiliza el "pretexto de la autodefensa para" expulsar a los palestinos "convirtiendo" el encalve "en una tierra inhabitable" en el "marco de un plan colonial expansionista que pretende borrar la cuestión palestina". En este contexto, ha rechazado los "ataques israelíes deliberados y sistemáticos" contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), así como las declaraciones de miembros del gabinete de Benjamin Netanyahu de tratar de "agotar sus fuentes de financiación". "El Gobierno israelí continúa sus intentos de comercializar una serie de posiciones engañosas ante la opinión pública mundial y los países para ganar tiempo y prolongar la guerra", ha declarado. La diplomacia palestina ha condenado "las ejecuciones extrajudiciales en Cisjordania", en referencia a la muerte de ocho palestinos, seis de ellos hermanos, durante una operación del Ejército israelí en la ciudad cisjordana de Yenín, y la muerte de tres personas, incluida una niña de tres años, en Jerusalén Este, por disparos contra un vehículo cerca de un puesto de control. "(Israel) da a los soldados la posibilidad de abrir fuego, según el criterio y capricho del soldado y sin que el palestino sea un peligro para él (...) El Ejército de ocupación selecciona a civiles palestinos y los somete a diversos tipos de persecución, represión y abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y masacres", ha señalado. Con todo, el ministerio ha concluido que esta situación, "que se suma a una larga serie de medidas ilegales unilaterales", es un "resultado directo del fracaso de la comunidad internacional", que se "exime de sus responsabilidad y respeta sus decisiones".