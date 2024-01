Fundación Madrina recoge material de abrigo para proteger a más de 2.000 niños y madres embarazadas del frío

La Fundación Madrina continúa con la campaña de emergencia 'No más frío infantil' con el objetivo de recoger material de abrigo materno-infantil para luchar contra el frío extremo y la humedad de los hogares más necesitados, y que puede afectar a la vida de muchos niños y de sus madres embarazadas. Esta iniciativa busca proteger a más de 2.000 niños españoles vulnerables y sus madres embarazadas, y así evitar enfermedades respiratorias muy graves en ellos. La fundación ha alertado de que las familias más vulnerables carecen de calefacción debido al elevado coste de la energía y a la falta de recursos para abrigarse. El frío extremo también repercute en los niños más mayores, incluso con 14 años, ya que el estrés por el frío extremo en los menores y en los hogares sin calefacción, les provoca "no contener la orina" haciendo sus necesidades encima. La organización ha avisado además de que muchas de estas familias no pueden poner lavadoras y la ropa de los niños no se seca, lo que representa un grave riesgo para su salud. La falta de ropa de abrigo en los menores más vulnerables, unido a la falta de calefacción y las humedades de las habitaciones donde viven, genera un aumento de enfermedades respiratorias, y que éstas se "cronifiquen" y se vuelvan más graves. Madrina indica que también los pueblos están empezando a sufrir el aumento de la "pobreza infantil" y de la "pobreza energética", solicitando bombonas de gas, estufas y calentadores, además del pago de gasoil para calefacción. Por todo ello, la Fundación Madrina hace una llamada a la generosidad y a la solidaridad de todos, ya que hay una lista de más de 2.000 niños de familias que necesitan ayuda urgente por la "pobreza energética" de sus hogares. Según la organización, las madres de estos menores acuden diariamente a la fundación suplicando abrigo, una manta, una estufa y comida caliente. Para Madrina cualquier colaboración es crucial para ayudar a estas familias a enfrentar el duro invierno y evitar las graves consecuencias del frío extremo en los niños. Mantas o edredones, estufas de gas, bombonas y calentadores, pañales, leche de continuación, toallitas, forros polares, ropa interior térmica, pijamas de invierno, guantes de invierno, gorros de invierno, orejetas, bufandas de cuello polar de invierno, calcetines de invierno, sacos de dormir, esterillas, tiendas de campaña y medicamentos son algunos de los materiales de abrigo "materno-infantil" que Madrina necesita para conseguir proteger a los niños vulnerables amenazados por el frío extremo.