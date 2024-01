Esther Cañadas y su hija, a juego con el peinado más in del momento, las 'boxer braids'

Acaban las vacaciones de Navidad y toca volver a la rutina. Y como el resto de los mortales, las celebrities también han puesto fin a los divertidos planes con los que han dado el pistoletazo de salida a 2024 muy lejos de España. Entre ellas, Esther Cañadas, que tal y como ha compartido con sus seguidores de Instagram, no ha parado y en las últimas semanas ha disfrutado de sendas escapadas con su hija Galia a Finlandia y a Uruguay. Después de pasar varios días al norte de Europa bajo cero en un paisaje nevado de ensueño entre renos y trineos tirados por huskys siberianos, la modelo y su pequeña despedían el año al sol de Punta del Este, donde la alicantina nos ha regalado varios posados en bikini presumiendo de la figura de infarto que la convirtió en una de las top models más populares de los 2000. Exprimiendo al máximo las vacaciones, Esther y su hija regresaban de Uruguay este domingo 7 de enero, justo a tiempo para la vuelta al cole de la pequeña, de 8 años. Logrando pasar desapercibida mientras arrastraba un carrito con sus maletas por la terminal del aeropuerto de Madrid, la modelo ha derrochado estilo con un look cómodo y casual, con abrigo de paño negro, zapatillas deportivas y gafas de sol, y un detalle muy especial a juego con Galia -que no perdía detalle de lo que sucedía a su alrededor- ¡uno de los peinados del momento! Unas trenzas boxeadoras, conocidas popularmente como 'boxer braids', con las que han aterrizado en España tras sus vacaciones de Navidad más especiales.