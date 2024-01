Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Emma Stone recibió este domingo el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical por su interpretación en la película 'Poor Things'.

Stone venció a Margot Robbie ('Barbie'), Fantasia Barrino ('The Color Purple'), Jennifer Lawrence ('No Hard Feelings'), Natalie Portman ('May December') y Alma Pöysti ('Fallen Leaves'). EFE

