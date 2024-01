El PP pide la comparecencia de Ribera, Planas y Puente para informar sobre el vertido de pellets de plástico

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado las peticiones de comparecencia, tanto en Pleno como en Comisión, de los ministros del Gobierno competentes en la materia para informar sobre el vertido de pellets de plástico que afecta a la costa española. En concreto, el PP ha pedido que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, expliquen el seguimiento realizado por el Ejecutivo y las medidas que piensa adoptar al respecto de este vertido que afecta a las costas gallega y asturiana. El PP ha criticado, en un comunicado, que la primera comunicación oficial del Gobierno central sobre la situación no se produjo hasta el 3 de enero y no fue hasta el domingo 7 de enero cuando Ribera "se interesó por el tema". Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de "ocultar información y no ejercer sus competencias", así como de "tardar 14 días en avisar a la Xunta" sobre el vertido. El PP también ha defendido que el Gobierno gallego, liderado por el 'popular' Alfonso Rueda, ha trabajado "desde que tuvo conocimiento de los hechos", mientras el Gobierno central "acaba de aparecer ahora únicamente para hacer campaña, como sus socios en Galicia".