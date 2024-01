El mundo del fútbol llora la muerte de Beckenbauer: "La historia del fútbol alemán no puede contarse sin él"

El mundo del fútbol ha lamentado la muerte del "legendario" exfutbolista alemán Franz Beckenbauer, fallecido este lunes a los 78 años, un futbolista "elegante" y "visionario" y considerado por todos como "uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos". El Bayern de Múnich, el club donde desarrolló casi toda su carrera (1963-77), aseguró que su mundo se ha vuelto "más oscuro, más silencioso y más pobre" tras su fallecimiento. "El campeón alemán está de luto por el fallecimiento de Franz Beckenbauer, el 'Kaiser' único, sin el cual el FC Bayern nunca se habría convertido en el club que es hoy", apuntó. El presidente del club bávaro, Herbert Hainer, mostró su pesar por la muerte. "No hay palabras para expresar lo grande que es nuestro dolor y el vacío que Franz Beckenbauer deja tras de sí. La familia del FC Bayern le está eternamente agradecida y yo, personalmente, lamento la pérdida de un amigo", reconoció. El director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, afirmó que este "es uno de los días más tristes en la historia de este club". "La historia del FC Bayern y del fútbol alemán no puede contarse sin Franz Beckenbauer. Lloramos la pérdida de una de las grandes figuras de este país. Su influencia en el FC Bayern fue incomparable. Ya fuera como jugador, entrenador o presidente, Franz Beckenbauer no tuvo rival en todo lo que hizo. Siempre será recordado y permanecerá en nuestros corazones como el único 'Kaiser' del fútbol alemán", subrayó. Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, también se sumó a las muestras de pesar. "El mundo del fútbol llora la pérdida del legendario 'Kaiser'. Su incomparable versatilidad, sus elegantes transiciones entre la defensa y el centro del campo, su impecable control del balón y su estilo visionario transformaron la forma de jugar al fútbol de su época", indicó. "Sus dotes de liderazgo brillaron como capitán de la selección nacional y del Bayern de Múnich durante sus periodos más exitosos, y siguieron brillando con luz propia en su carrera como entrenador. El legado de Beckenbauer como uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos es indiscutible. Adiós a una verdadera leyenda", añadió. Mientras, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la "humildad" del 'Kaiser'. "Franz Beckenbauer, una leyenda del fútbol alemán y mundial, tiene logros y triunfos que pasarán a la historia y, sin embargo, a pesar de toda su popularidad, el 'Kaiser' siempre se mantuvo humilde y con los pies en la tierra. Fue el primer capitán que levantó el actual trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en 1974 y también ganó el torneo como jefe del equipo en 1990. Su muerte es una pérdida dolorosa para el fútbol alemán y mundial", señaló. "Los aficionados al fútbol de todo el mundo lo recordarán. Especialmente los aficionados de la selección alemana y del Bayern de Múnich, con quienes celebró tantos éxitos. Fue un gran compañero para mí en muchas reuniones del Comité Ejecutivo de la UEFA y compartió gustosamente conmigo sus conocimientos de fútbol. Una gran persona, un amigo del fútbol, campeón y verdadera leyenda, el querido Franz nunca será olvidado. Mi pensamiento está con su familia, sus amigos y la Federación Alemana de Fútbol, a quienes expreso mi más sentido pésame", continuó. El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf; el director de la selección nacional, Rudi Völlert; y el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, también rindieron homenaje al icono del fútbol nacional. "La muerte de Franz Beckenbauer es un verdadero punto de inflexión. Recordamos la obra de su vida con respeto y gran gratitud. Con él hemos perdido a un futbolista único y a una persona entrañable. El 'Kaiser' fue uno de los mejores jugadores que ha visto nuestro deporte. Con su ligereza, su elegancia y su visión de conjunto, marcaba pautas en el terreno de juego. Su meticulosidad y carisma como seleccionador y su energía y empuje como jefe del comité organizador del Mundial son inolvidables. Franz Beckenbauer deja un gran legado a la DFB y al fútbol en su conjunto", expresó Neuendorf. Völler, por su parte, confesó su "tristeza infinita" por su muerte. "Considero uno de los grandes privilegios de mi vida haber conocido y vivido a Franz Beckenbauer. Nuestra etapa juntos con la selección nacional se vio coronada con el título del Mundial de 1990 en Roma, un título que nunca habría sido posible sin su extraordinario entrenamiento. El 'Kaiser' fue una inspiración para más de una generación, y seguirá siendo para siempre la luz brillante del fútbol alemán. Con Franz Beckenbauer, el fútbol alemán ha perdido a su mayor personalidad y yo he perdido a un buen amigo", explicó. "Para mí, Franz Beckenbauer fue el mejor futbolista de la historia de Alemania. Su interpretación del papel del líbero cambió el juego, este papel y su amistad con el balón le convirtieron en un hombre libre. Franz Beckenbauer podía flotar por el campo, como futbolista y más tarde como entrenador era sublime, estaba por encima de todo. Cuando Franz Beckenbauer entraba en una habitación, ésta se iluminaba", afirmó Nagelsmann.