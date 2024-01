Duolingo recorta 10% de sus contratistas para ampliar uso de IA

(Bloomberg) -- Duolingo Inc., el fabricante de software de aprendizaje de idiomas, recortará a algunos contratistas al tiempo que utiliza inteligencia artificial generativa para generar más contenido, la última señal de que las empresas están trasladando algunas tareas que normalmente realizan los trabajadores a herramientas de IA.

Cerca del 10% de los contratistas fueron “despedidos”, dijo el lunes un portavoz de la empresa. “Simplemente ya no necesitamos tanta gente para hacer el tipo de trabajo que hacían algunos de ellos. Parte de eso podría atribuirse a la IA”, afirmó el portavoz.

El director ejecutivo, Luis von Ahn afirmó en una carta a los accionistas en noviembre que la empresa utiliza la IA generativa —una tecnología que permite a los usuarios crear de forma más rápida texto, voz e imágenes- para producir “nuevos contenidos mucho más rápido”, como los guiones de programas que ayudan a enseñar idiomas. La empresa también utiliza la IA para generar voces dentro de la aplicación y ha introducido un nivel prémium, Duolingo Max, con comentarios generados por la IA y conversaciones en otros idiomas.

El portavoz dijo que la reducción de puestos de trabajo no es un “reemplazo directo” de los trabajadores con IA, ya que muchos de sus empleados a tiempo completo y contratistas utilizan la tecnología en su trabajo. A finales de 2022 Duolingo tenía 600 trabajadores de tiempo completo, según los archivos de la empresa. El portavoz añadió que ningún empleado de tiempo completo se vio afectado por el recorte.

El intenso interés por la IA generativa ha llevado a grupos de trabajadores y sindicatos a preguntarse si las empresas utilizarán la tecnología como excusa para reducir sus plantillas. Un informe publicado en abril por el Foro Económico Mundial estimaba que la IA causaría “importantes trastornos en el mercado laboral” en los próximos cinco años, aunque el impacto neto puede ser positivo, ya que los empresarios buscan trabajadores con más conocimientos técnicos para desenvolverse en el uso de la tecnología.

El mes pasado, Microsoft Corp. respondió a esas preocupaciones y anunció una alianza con la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, formado por 60 sindicatos que representan a 12,5 millones de trabajadores, para formar a la gente sobre la IA y estudiar cómo puede afectar la tecnología al empleo.

En un acto en el que se anunció la asociación, el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo que el objetivo es sentar a la mesa a la industria y a los trabajadores para “mejorar” la forma de trabajar de las personas.

“No puedo sentarme aquí y decir que la IA nunca desplazará un puesto de trabajo”, dijo Smith en el acto. “No creo que eso sea honesto. La IA está bien diseñada para acelerar y eliminar algunas de las partes de los trabajos de la gente que podrían considerarse monótonas.”

Chegg Inc, que ofrece servicios de ayuda en línea para las tareas escolares, dijo en junio que recortará el 4% de su plantilla e incorporará mejor la IA a sus tutorías a medida que los estudiantes se sientan más cómodos con los chatbots.

En mayo, el director ejecutivo de International Business Machines Corp., Arvind Krishna, dijo que la empresa preveía pausar la contratación de puestos que, en su opinión, podrían ser sustituidos por tecnología de IA en los próximos años. Afirmó que el 30% de los puestos de trabajo en funciones administrativas, como recursos humanos, podrían automatizarse con herramientas de IA en un periodo de cinco años.

