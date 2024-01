Bertín Osborne, en su peor momento, cancela su último concierto por motivos de salud

No está siendo un inicio de 2024 sencillo para Bertín Osborne. Tras romper su silencio en las páginas de la revista ¡Hola! y asegurar que no quiere ser padre ni va a ejercer como tal con el hijo de Gabriela Guillén -que nació el 31 de diciembre- el artista ha afrontado una serie de golpes por los que su estado anímico se habría visto seriamente tocado. En primer lugar, el fallecimiento repentino de uno de sus íntimos amigos, Paco Arévalo, el pasado 4 de enero. Muy afectado y confesando que cuando se enteró de su muerte por poco le da un infarto a él también, Bertín se ha lamentado de que la última vez que hablaron, hace aproximadamente un mes, tuvieron una "bronca" porque el humorista no se cuidaba lo que debía. Aunque su deseo hubiese sido viajar a Valencia para arropar a la familia de Arévalo -con los que tiene una estrecha relación- en este durísimo trance, el presentador se contagió de Covid-19 hace varios días y permanece aislado en su domicilio de Madrid. No es el único 'disgusto' que le ha dado el Coronavirus, ya que como han contado en 'Fiesta' Bertín se ha quedado sin voz a causa de la enfermedad y se ha visto obligado a cancelar su primer concierto del año, previsto para este 8 de enero en Alicante. Un viaje en el que él mismo aseguró que aprovecharía para visitar en Valencia a los hijos de Arévalo, Paco y Nuria, aunque este reencuentro tan especial para el presentador -muy tocado por la muerte de su amigo y compañero- también tendrá que esperar. Y por si fuera poco, Gabriela Guillén le ha dado la estocada definitiva tras el nacimiento de su hijo. Tal y como ha revelado su amiga Raquel Arias, Bertín le mandó un mensaje a la fisioterapeuta para darle la enhorabuena y preguntarle cómo se encontraba el pequeño pero, dolida e igdignada por el comportamiento del artista, ni siquiera le ha contestado. Y las últimas informaciones apuntan a que ni siquiera piensa hacerse las pruebas de paternidad para demostrar que el hijo es del cantante, ya que su decisión es criarlo en solitario y sin ningún tipo de ayuda económica del que fuera su amigo especial, del que no quiere ni oír hablar tras sus declaraciones en ¡Hola! dejando claro que no piensa ejercer de padre.