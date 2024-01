(AMP.) Junts mantendrá su voto en contra de los reales decretos del Gobierno y pide que los retire

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha anunciado que la formación mantendrá el miércoles su voto en contra de los reales decretos del Gobierno porque "agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña, implican recortes de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía". En rueda de prensa, ha pedido al Gobierno que retire los tres reales decretos del Gobierno y los vuelva a presentar una vez los haya negociado con Junts y de forma individualizada: "Un decreto por cada tema", ha reclamado. Aunque comparten buena parte de las medidas de los reales decretos, ha pedido un decreto por cada temática previamente negociados con su formación: justicia, régimen local, función pública, mecenazgo, ámbito laboral y reforma de la Ley de Sociedades de Capital. "En esta legislatura no funcionará el 'a cambio de nada'. El PSOE debe tener claro que Junts no ha firmado un acuerdo de legislatura. Sólo habrá estabilidad si hay avances en los dos ejes: el ámbito nacional y el social", ha avisado. AMNISTÍA Sobre la aplicación de la ley de amnistía, ha argumentado que el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil supone dar "instrumentos a la cúpula judicial para dilatar la aplicación" de la norma. "No se puede poner en bandeja a la cúpula judicial ninguna grieta para posponer la aplicación de la ley de amnistía. Si alguien necesita hacerse perdonar ante la cúpula judicial es su problema, pero no lo hará, en ningún caso, con los votos de Junts", ha subrayado. En materia de competencias, considera que en los reales decretos se recortan competencias de la Generalitat, y ha reclamado al PSOE que acabe "con estos decretos macedonia" que incorporan medidas sociales y otras que, según Rius, son antisociales como aumentar el IVA de la electricidad y el gas, ha dicho. "El Gobierno de Pedro Sánchez aplica una política de hechos consumados. Los siete votos de Junts no son, en ningún caso, un cheque en blanco", ha avisado el portavoz de Junts, que también ha criticado la actitud de silencio que, en su opinión, mantiene el Govern ante el contenido de estas iniciativas. En relación a la reforma de la Ley de Sociedades de capital, ha asegurado que debe quedar claro que se revierten "los efectos del decreto aprobado por el PP el 6 de octubre de 2017 y que buscaba perjudicar a la economía catalana". También ha reclamado incorporar el aceite como producto de consumo con un IVA al 0%, una media que cree que beneficiará a consumidores y productores, y otras decisiones sobre descuentos y bonificaciones sobre el precio que los usuarios pagan por el transporte público.