2-0. El Tenerife reina en el derbi y priva a Las Palmas de la lucha por Copa

Santa Cruz de Tenerife, 7 ene (EFE).- El CD Tenerife reinó este domingo en el derbi canario y, de paso, privó a la UD Las Palmas de la lucha por la Copa del Rey, en un encuentro de la fase de dieciseisavos con clara superioridad tinerfeña (2-0).

Un casi delirante arranque de los blanquiazules le costó un gran sobresalto al cuadro amarillo al ver como en apenas cuatro minutos de juego no sólo se adelantaron los tinerfeños sino que, además, los locales contaron con dos ventajosas ocasiones para marcar.

No habían transcurrido diez segundos de juego cuando un despeje del meta Aarón tropezó en Ángel y el rechace casi entra en la meta amarilla, y poco después, un cabezazo de Roberto obligó al meta a enviar el balón a córner, jugada que originó al tanto de Amo, que en el punto de penalti remató a placer el pase desde el lateral.

Este gol no sólo supuso un duro mazazo para la hueste amarilla sino que, además, reforzó el atrevimiento de los insulares, que con otra incursión en el área (m.21), esta vez con Roberto López como protagonista, permitió que Luismi Cruz, en el segundo palo, rematase a placer el disparo o, mejor, la asistencia de su compañero.

Con una clara desventaja en el marcador y un rival a un nivel muy superior, poco pudo hacer una UD Las Palmas para revertir la situación, de ahí que se viese casi que arrollado por un oponente que le supero en todos los aspectos del juego, concluyendo así este más que entretenido primer periodo.

Las reprimendas de García Pimienta a sus discípulos en el vestuario proporcionaron las consecuencias anheladas, puesto que la actitud de sus jugadores cambió por completo en la reanudación, con un trabajo mucho más eficiente, y con un mayor control del juego, pero exponiéndose también en defensa.

Pero este buen juego e ímpetu visitante poco bagaje ofensivo ocasionó para sus colores, puesto que sus atacantes apenas dispararon a puerta en esta segunda parte, y las dos veces que lo hicieron el balón acabó en el graderío, aunque tampoco los tinerfeños contaron con más ocasiones para marcar.

De esta manera, se salda una nuevo derbi canario con una victoria tinerfeña después de una pletórica primera parte que le permite el pase a octavos de final de la competición copera, mientras que, por su parte, la discreta segunda parte del cuadro grancanario le resultó insuficiente para voltear el adverso marcador.

- Ficha técnica:

2 - CD Tenerife: Tomeu Nadal; Mellot, Amo, Löic, Nacho; Teto, Bodiger (Aitor Buñuel, m.87), Aitor Sanz (Sipcic, m.87), Luismi Cruz (Sergio González, m.67), Roberto López (Alexandre, m.79) y Ángel (Enric Gallego, m.87).

0 - UD Las Palmas: Aarón; Araujo, Alex Suárez, Juanma Herzog, Sergi Cadona; Mfulu (Kiriam, m.67), Loiodice (Marc Cardona, m.73), Bassinga (Benito, m.46), Pejiño (Perrone, m.90+2); Herrera y Sory Kaba (Moleiro, m.67).

Goles: 1-0, M.4: Amo. 2-0, M.21: Luismi Cruz.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Territorial Vasco). Expulsó al local Amo (m.64) por golpear con el brazo a un rival, y al visitante Araujo (m.75) por agresión a Nacho, además, amonestó a los tinerfeños Löic (m.28), Aitor Sanz (m.29) y Nacho (m.59),y al amarillo Bassinga (m.23).

Incidencias: partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 21.427 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por la reciente muerte de José Manuel Padrón, ex jugador del CD Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife (España), 7 ene (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, se mostró muy molesto por la eliminación de este domingo en la Copa del Rey ante el CD Tenerife (2-0) y dijo que su equipo no salió al partido "al cien por cien" y cuando eso ocurre, "el fútbol te pone en tu sitio".

El técnico catalán no entiende porqué su equipo "no compitió" como ha hecho en todos los partidos de LaLiga EA Sports, y admitió que no estuvo "a la altura" del encuentro.

"En diecinueve partidos de Primera hemos competido hasta el final, y en todos hemos estado cerca de conseguir algo positivo, con buen juego, actitud... pero hoy no", relató.

Pimienta reconoció también que Julián Araujo cometió "un error infantil que no debe suceder en el fútbol profesional", que supuso su expulsión, y que volvió a igualar el partido tras la primera tarjeta roja que había visto José Amo en el Tenerife, cortando el dominio que hasta entonces tenía el equipo grancanario en la segunda parte.

El preparador barcelonés recordó que el pasado jueves tuvieron que disputar "un partido muy exigente" ante el FC Barcelona, con derrota por 1-2, y que no están acostumbrados a jugar noventa minutos cada tres días, por lo que echó mano de muchos jugadores suplentes.

"No nos molestaba la Copa, si hubiésemos tenido los días de descanso que ha tenido el Tenerife, la alineación hubiera sido otra, y otros futbolistas que iban a jugar como Curbelo o Sinkgraven no han podido estar, es algo que nos ha condicionado", argumentó.

A su juicio, Las Palmas estuvo "mejor" en la segunda parte "pero con la ventaja de dos goles que tenía el Tenerife ya era muy difícil, y no nos ha dado para meter un gol".

Antes de acudir a la sala de prensa, Pimienta atendió a la emisora oficial del club, UD Radio, en la que dijo que no tenía "ninguna queja" de jugadores como el central canterano Juanma Herzog o el debutante Bassinga, sino que el "problema" habían sido los jugadores "del primer equipo".

"No hemos estado bien, en la primera parte nos han pasado por encima y con el 2-0 se ha acabado la eliminatoria. La afición nunca falla, y solo podemos pedirle perdón por lo que ha pasado en el partido, hoy no se ha visto a la UD Las Palmas a la que estamos acostumbrados, pero es imposible ganar un partido de la forma que hemos salido en la primera parte, lo que más me molesta es cómo hemos quedado eliminados", concluyó.

Santa Cruz de Tenerife, 7 ene (EFE).- Asier Garitano, entrenador del CD Tenerife, calificó como "excepcional" la primera parte de su equipo ante la UD Las Palmas, en la que firmó los dos goles para eliminar al equipo amarillo de la Copa del Rey este domingo en el estadio Heliodoro Rodríguez López (2-0) y avanzar hasta los octavos de final.

El técnico vasco dijo en rueda de prensa que fueron "mejores" sobre todo en ese primer tiempo, en el que tenían una "idea clara" para contrarrestar el juego del conjunto grancanario, al que "minimizaron" porque los jugadores que dirige "interpretaron bien" lo que debían hacer para "incomodar" a su rival.

"Siempre tienes dudas después del parón y ante un rival muy bueno, pero el primer gol te da seguridad y tranquilidad, y con el apoyo de 21.000 personas apenas hemos tenido problemas, luego hemos hecho el 2-0 y nos ha valido para aguantar y pasar esta eliminatoria", resumió.

Garitano admitió que el partido se equilibró tras el descanso "con la fatiga, la expulsión (del central José Amo), pero esto es la Copa en estado puro, desde el día 2 teníamos en la cabeza este partido, mientras que ellos tenían que jugar antes contra el Barcelona y luego suele costar".

El técnico de Bergara reconoció que eligieron un plan "y ha salido bien, hemos minimizado bastante a Las Palmas en esa primera parte y somos justos vencedores".

Para la próxima ronda no tiene "ninguna preferencia" y está "convencido" de que van a "competir bien" contra cualquiera que les toque en el sorteo, "y a ver hasta dónde somos capaces de llegar".

Garitano comentó también que el lateral izquierdo Fernando Medrano fue baja de última hora por un proceso gripal, y que la ausencia de Elady Zorrilla fue "por decisión técnica", un jugador que podría abandonar la plantilla en este mercado de enero, junto a Mo Dauda.