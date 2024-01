Trump asegura que la Guerra de Secesión de Estados Unidos "podría haberse negociado"

El expresidente estadounidense Donald Trump ha sugerido este sábado que la Guerra de Secesión podría haberse evitado mediante una "negociación", bajo los argumentos de que la lucha para poner fin a la esclavitud en el país era en última instancia innecesaria y que Abraham Lincoln debería haber hecho más para evitar el derramamiento de sangre. "Se cometieron tantos errores. Mira, hubo algo que creo que se podría haber negociado, para ser honesto contigo", ha asegurado Trump en un evento de campaña en Newton, Iowa, en el que ha añadido que cree que "se podría haber negociado eso. Toda la gente murió. Mucha gente murió". Los comentarios del expresidente se producen poco más de una semana antes de las primeras asambleas electorales del país en Iowa, donde tiene una ventaja significativa en las encuestas sobre sus rivales más cercanos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, según ha informado la CNN. La Guerra de Secesión ha surgido como un tema de conversación improbable en las primarias del Partido Republicano. Más de una semana antes de los comentarios de Trump, Haley respondió una pregunta sobre la causa de la Guerra Civil sin mencionar la esclavitud, la fuerza impulsora detrás de la guerra y desde entonces, ha dado marcha atrás, diciendo repetidamente que pensaba que el hecho era evidente. Antes de que comenzará el conflicto sí hubo una serie de esfuerzos por parte de la Unión para llegar a un acuerdo, pero el futuro de la esclavitud en el Sur no pudo resolverse mediante compromisos y la nación entró entonces en una guerra civil. Trump en sus declaraciones no ha llegado a concretar como habría acabado con el conflicto, que la ha calificado como "horrible, pero fascinante". "Fue, no lo sé, simplemente fue diferente", ha explicado y ha añadido que "simplemente lo encuentro, me atrae mucho verlo". Tras hacer una descripción de las heridas sufridas por los soldados en el campo de batalla, Trump ha dicho que "no tiene nada de bueno", a lo que ha agregado que la guerra fue "dura para nuestro país", pero ha matizado que Lincoln no tendría el mismo prestigio histórico "si hubiera negociado". La exrepresentante republicana Liz Cheney ha criticado la postura de Trump en las redes sociales y ha preguntado a los republicanos que han respaldado al expresidente cómo pueden "defender esto". "¿Qué parte de la Guerra Civil 'podría haberse negociado'? ¿La parte de la esclavitud? ¿La parte de la secesión? ¿Lincoln debería haber preservado la Unión?", ha escrito Cheney. Los republicanos modernos tradicionalmente señalan a Lincoln como un héroe --un héroe republicano-- por su papel en la preservación de la Unión cuando el Sur buscaba abandonar el redil en lugar de poner fin a la esclavitud.