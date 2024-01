Rescatados con vida todos los 15 mineros atrapados desde el jueves en una galería de Zimbabue

Los 15 mineros atrapados desde el pasado jueves en una mina de la localidad zimbabuense de Penhalonga, en la frontera oriental del país con Mozambique, han sido rescatados con vida tras una larga operación de salvamento que ha concluido con éxito este domingo. Los mineros se quedaron atrapados después de que colapsara la entrada a la galería donde trabajaban debido, según las primeras investigaciones, a un temblor de tierra. De hecho, los esfuerzos de rescate tuvieron que parar el pasado sábado por una réplica del ligero terremoto que sepultó a los mineros. El ministro de Minas de Zimbabue, Soda Zhemu, confirmó el salvamento de los mineros y agradeció la labor de los equipos de rescate. "Nos han confirmado que todos ellos van a salir con vida de esta", ha hecho saber en comentarios recogidos por el portal New Zimbabwe. El Gobierno zimbabuense ha prometido impedir incidentes como el ocurrido en Penhalonga, en particular en su gran mina de Redwing, que se encuentra ahora mismo bajo un rescate económico de las autoridades tras su bancarrota en 2020, lo que no ha impedido que mineros sin permiso se adentren en sus galerías para intentar ganarse la vida.