Mujeres protestan frente a Igualdad para denunciar que hay más casos de violencia machista que los oficiales

Un centenar de personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, han participado este domingo en la concentración convocada por la Compaña Feminista frente al Ministerio de Igualdad para denunciar que hay más casos de violencia machista que los recogidos en las listas oficiales. "Casi el 50 por ciento de las mujeres asesinadas por el hecho de serlo no están en la lista oficial y, por lo tanto, no se contabilizan", ha denunciado, en declaraciones a los medios, una de las portavoces de la Compaña Feminista durante la protesta. En la cita, a la que las convocantes han acudido uniformadas de blanco y con una máscara del mismo color, la portavoz ha advertido de que no son solo 55 las mujeres fallecidas por violencia machista en 2023, como recoge la estadística de la Delegación del Gobierno contra la violencia de Género del Ministerio de Igualdad, y ha elevado la cifra a 100, como indica el portal feminicidio.net. Así, se han podido ver en el lugar carteles con los nombres de las 100 víctimas y una pancarta con el lema '100 mujeres asesinadas en 2023. #Niunamás #Bastaya'. En esta línea, la portavoz ha subrayado que la principal reivindicación del grupo es que se contabilice a todas las mujeres asesinadas por violencia machista "y no solo a las víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas". En concreto, ha criticado que muchas de las mujeres que no salen en las listas oficiales son mujeres prostituidas. "Entre las mujeres que no están en las listas oficiales hay mujeres prostituidas. Muchas veces ni siquiera se sabe quién es, no tienen ni el nombre. Esas mujeres también son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Necesitamos que todas ellas se contabilicen y que sus familiares tengan acceso a los derechos a los que tienen las víctimas oficiales", ha afirmado. En este sentido, ha exigido más responsabilidades a los ministerios implicados en la lucha contra la violencia machista para que se mejore el Sistema VioGén y que se forme mejor a los jueces. "No podemos seguir consistiendo que algunas de las mujeres que podían haberse evitado sus muertes, hayan aparecido muertas incluso después de haber denunciado", ha apostillado. Asimismo, la portavoz, quien ha lamentado que al contabilizarse todas las cifras la violencia machista "parece más leve de lo que es", ha pedido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que priorice en la agenda feminista la lucha contra la violencia machista y que se convoquen gabinetes de crisis "cada vez que hay una mujer asesinada". "Parece que son un número más", ha afeado sobre la situación actual. Esta ha sido la segunda acción del grupo, que marchó de forma fúnebre y silenciosa durante la manifestación del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la capital. La Compaña Feminista surgió a través de las redes sociales cuando un grupo de mujeres se organizó para visibilizar la violencia machista y exigir que la lucha contra la misma se priorice en la agenda feminista.