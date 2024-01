Miles de personas se manifiestan en Tel Aviv para pedir elecciones anticipadas en Israel

Miles de personas se han manifestado este sábado en las calles de Tel Aviv para pedir un adelanto electoral en Israel y han exigido unos comicios que se celebren de forma "inmediata", según el diario 'The Times of Israel'. Aproximadamente 20.000 personas se han congregado en la ciudad según datos de los organizadores de las protestas recogidos por el mismo medio. La manifestación principal se ha producido en la Plaza Habima, aunque también se han registrado congregaciones más pequeñas en otros puntos, como Haifa o la ciudad costera norteña de Cesarea, donde los manifestantes han protestado en las inmediaciones de la casa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Pese a los reclamos de la población, Netanyahu ha reiterado que la guerra no se detendrá hasta alcanzar todos los objetivos fijados, entre los que se encuentran "la eliminación de Hamás, la devolución de los rehenes y la promesa de que Gaza dejará de ser una amenaza para Israel". En este sentido, el primer ministro ha llamado a "dejarlo todo a un lado y continuar con la fuerza conjunta hasta lograr una victoria completa". "No vamos a dar inmunidad a Hamás en ninguna parte, estamos luchando para restablecer la seguridad tanto en el sur como en el norte", ha agregado Netanyahu. Estas afirmaciones llegan después de que el Ejército de Israel haya asegurado este sábado que los militares han completado el "desmantelamiento" del "marco militar" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el norte de la Franja de Gaza. El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, según los balances publicados por las autoridades israelíes. Desde entonces han muerto más de 22.700 palestinos, incluidos 10.000 niños, tal y como han indicado las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista.