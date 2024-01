López (PSOE) dice que las conversaciones con Junts son "permanentes" y está convencido de que se aprobarán los decretos

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que las conversaciones con Junts son "permanentes" de cara a contar con su apoyo para la aprobación de varios decretos en el Congreso y ha resaltado que se hablará "hasta el último minuto desde el convencimiento de que los decretos se van a aprobar". López ha acudido este domingo a Bilbao para asistir al acto de celebración de los 120 años de las Juventudes Socialistas de la capital vizcaína. En declaraciones a los medios de comunicación tras la cita, el exlehendakari se ha referido a la votación este próximo miércoles en el Congreso de los Diputados de tres decretos y el anunciado rechazo de Junts. Tras asegurar que se trata de decretos que contienen medidas que "inciden directamente en el bienestar de los ciudadanos", ha manifestado que el PSOE no entendería que no pudieran salir adelante cuestiones como la subida de las pensiones, el mantenimiento de la rebaja del IVA a los alimentos, las ayudas al transporte público o el impuesto a las grandes fortunas, entre otras. "Esto es lo que está en juego y no otra cosa. Por eso vamos a hablar con todas las formaciones para sacarlos adelante", ha expresado, para añadir que el PSOE hablará "hasta el último minuto desde el convencimiento de que los decretos se van a aprobar". MEDIDAS PROGRESISTAS A su juicio, "no es entendible" que haya quien haya apoyado un gobierno progresista y, "luego, cuando llegan las medidas progresistas, no las apoye". Además, ha reconocido que las conversaciones con Junts son "permanentes y discretas", y ha señalado que "cuando han sido discretas han funcionado". "Esperemos que funcionen también en esta ocasión", ha apostillado.