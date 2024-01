Londres entiende que la Guardia Nacional rusa ha salido beneficiada de la remodelación del aparato de seguridad

La remodelación del aparato de seguridad ruso, comenzando por el estatus del grupo de mercenarios Wagner, ha redundado en un "incremento sensible" de las capacidades de combate de la Rosgvardia, la Guardia Nacional de Rusia, fuerza militar interna del Gobierno ruso, de acuerdo con la última evaluación de la Inteligencia militar británica, publicada este domingo. "Como consecuencia de la remodelación, la Rosgvardia está viendo incrementados sus recursos y su personal", explica la estimación. En este sentido, el Ministerio de Defensa británico recuerda que elementos de Wagner fueron incorporados a la guardia en octubre de 2023, seguidos de integrantes del batallón 'Vostok' de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Otra división allí, el grupo 'Kaskad', especializado en ataques con aviones no tripulados, está en proceso de "subordinación de algunas de sus partes a la Rosgvardia", según el documento, publicado en la cuenta del Ministerio en la red social X. Por último, el Ministerio recuerda que, en julio del año pasado, la Duma de Rusia -- la cámara baja de la Asamblea Federal rusa -- autorizó a la Guardia Nacional rusa el empleo de armamento pesado para potenciar todavía mas sus capacidades. Sumando todos estos factores, "estas nuevas capacidades, junto a la incorporación de veteranos experimentados procedentes de otros grupos, representarán un incremento sensible de la eficacia de combate de la Guardia Nacional", concluye la evaluación de Londres.