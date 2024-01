Lenovo muestra su asistente de IA y dos pruebas de concepto junto con los nuevos portátiles Yoga, ThinkBook y ThinkPad

Lenovo ha presentado nuevos ordenadores portátiles de consumo y para empresas de sus series Yoga, ThinkBook y ThinkPad junto a la solución de asistente potenciada por inteligencia artificial (IA) y dos pruebas de concepto. La firma tecnológica ha presentado en CES 2024 el 'software' Yoga Creator Zone, dirigido a creadores de contenido y artistas. Este aprovecha la capacidad de la IA generativa para la creación de imágenes a partir de descripciones en texto. Los dispositivos Yoga, por su parte, se amplían con el nuevo Lenovo Yoga Pro 9i de 16 pulgadas y el modelo dos en uno Lenovo Yoga 9i de 14 pulgadas, dos ordenadores premium equipados con procesadores Intel Core Ultra y el chip Lenovo AI Core que impulsa las funciones de IA. La familia Lenovo Yoga se completa con cuatro nuevos portátiles adicionales: Yoga Slim 7i de 14 pulgadas, con procesador Intel Core Ultra y una pantalla WUXGA OLED; Yoga Pro 7i y Yoga Pro 7, ambos de 14 pulgadas, con procesadores Intel Core Ultra o hasta AMD Ryzen 7 8845HS; y Lenovo Yoga Book 9i de 13 pulgadas, con procesador Intel Core Ultra y pantalla OLED 2,8K. Por último, la familia Yoga incluye los nuevos portátiles convertibles Yoga 7i 2-in-1 de 16 pulgadas Yoga 7i 2-in-1 de 14 pulgadas. LENOVO THINKBOOK Y THINKPAD Lenovo también ha anunciado nuevos productos ThinkBook y ordenadores sobremesa ThinkCentre para el segmento de las pequeñas y medianas empresas, entre los que se incluye la solución ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, un sistema base de portátil y una tableta capaces de operar de manera independiente o conjunta. Por su parte, ThinkBook 13x Gen 4 es un portátil Intel Evo Edition que cuenta con integración Copilot y batería de larga duración, mientras que ThinkBook 14 i Gen 6+ incluye un panel de 3K de hasta 14,5 pulgadas y un puerto Graphics Extension (TGX) que soporta el nuevo dock ThinkBook Graphics Extension (TGX) para incrementar la capacidad informática mediante IA. Lenovo también ha presentado ThinkBook 16p Gen 5 mejorado, con una cámara 4K y altavoces integrados; ThinkCentre neo Ultra, un ordenador potenciado por IA con un factor de forma "ultrapequeño"; y el sobremesa ThinkCentre neo 50a Gen 5, disponible en tamaños de 24 y 27 pulgadas. De la línea ThinkPad, la compañía ha presentado los nuevos ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 e IdeaPad Pro 5i, tres portátiles Intel Evo impulsados por los últimos procesadores Intel Core Ultra y basados en Windows 11 con capacidades habilitadas por Copilot. ASISTENTE DE IA Y PRUEBA DE CONCEPTOS En octubre la compañía presentó en su evento Tech World 2023 una solución de IA de asistente personal para ordenador. Lenovo ha continuado su desarrollo y con motivo de CES 2024, ha explicado que provisionalmente se llama Lenovo AI Now Personal Assistant y que permitirá al usuario final una interacción a través del teclado o mediante lenguaje natural. La finalidad de esta herramienta de IA es que el usuario pueda acelerar los flujos de trabajo. Podrá comprobar y cambiar ajustes comunes como la pantalla o el rendimiento, buscar y resumir 'emails' y otros documentos, y combinar cámara en vivo y avatares durante las videoconferencias. Lenovo AI Now Personal Assistant comenzará a desplegarse en China durante la primera mitad del presente año, y Además, Lenovo ha presentado dos dispositivos prueba de concepto, una de ellas llamada Combo de Recuperación de Energía Mecánica. Se trata de un producto que emplea el movimiento mecánico y la irradiación solar para alimentar ratón y teclado, eliminando la necesidad de carga externa. También Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE, una cubierta de portátil con personalización de color inteligente que permite generar patrones para dotar al dispositivo de una apariencia única.