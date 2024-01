Julián Contreras está dispuesto a reconciliarse con sus hermanos

Después de hacer una demoledora entrevista para la revista Lecturas el pasado miércoles y sentarse en el plató de televisión de '¡De viernes!' para rebatir las palabras de su hermano, Fran Rivera, en directo... Julián Contreras parece que deja la puerta abierta a una reconciliación con él y con su otro hermano Cayetano. Así mismo nos lo confesaba hace unos días cuando hablábamos con él sobre la delicada situación que tiene con ellos. Se mostraba optimista de recuperar la relación con sus hermanos a lo largo de este año: "Sí, por supuesto que sí" y aseguraba que hará lo posible por que se cumpla su deseo: "Haremos lo posible... No se sabe, el 2024 acaba de empezar, quién sabe". Al preguntarle si tiene las puertas abiertas para su hermano Fran Rivera, responde: "Sí, siempre abiertas", reflejando que no tendía ningún problema en arreglar la situación con el torero después de estas semanas de enfrentamiento público. Al comentarle que las declaraciones que ha tenido para su hermano y sobre la situación de su madre, Carmen Ordóñez, podrían haber molestado a algunos seres queridos... Julián aseguraba que "no tengo ni idea, lo siento". De esta manera, parece que después de la guerra lleva la calma y ahora, después de haber contestado a su hermano Fran, no tendría problema en sentarse con él y enterrar el hacha de guerra para reconducir su relación familiar... así como con su hermano Cayetano, del que no ha hablado esta semana.