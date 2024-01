Jordania dice que está trazando un plan con socios árabes para detener la guerra en Gaza

Amán, 7 ene (EFE).- El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, dijo hoy que su país está en coordinación con varias capitales árabes para trazar un plan, basado en la solución de los dos Estados, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y resolver el conflicto entre Israel y Palestina.

"Estamos trabajando para lanzar un plan con un objetivo, tiempos y pasos claros, que se basa en la solución de dos Estados, para resolver el conflicto", dijo Safadi en declaraciones a la agencia de noticias estatal jordana Petra.

Según el diplomático, este plan se está coordinando con varios países árabes, mientras que también ha sido elevado para evaluación con "muchos socios de la comunidad internacional", sin dar más detalles sobre las naciones involucradas ni el recibimiento que está teniendo esta propuesta.

Dicho plan incluye la "unidad sólida de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este", el reconocimiento de un Estado palestino independiente y soberano sobre la base de las fronteras delimitadas el 4 de junio de 1967, y estipula "medidas prácticas" para ser implementado "según plazos específicos y con garantías reales".

Safadi no aportó detalles sobre cómo se aplicaría dicho plan, y apuntó que no se podrá llevar a cabo si antes "no se detiene la bárbara agresión contra la Franja de Gaza y se ponga fin a la catástrofe humanitaria sin precedentes que está provocando".

Gran parte de los países árabes y la comunidad internacional apoyan la solución de los dos Estados, algo que se ha vuelto a poner sobre la mesa tras el estallido de la guerra el pasado 7 de octubre.

De hecho, durante su visita a Amán este domingo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, reafirmó el apoyo de su país a la solución de los dos Estados.

Sin embargo, existen discrepancias de cómo se llevaría a cabo, ya que Israel ha ido ocupando el territorio delimitado en las fronteras de 1967.

Sin embargo, Safadi insistió que su país no quiere "un nuevo proceso que sirva para que Israel pierda tiempo y perpetúe su ocupación de las tierras palestinas".

Por otra parte, el jefe de la diplomacia jordana condenó los "intentos" de Israel de desplazar forzosamente a los palestinos de la Franja de Gaza y de Cisjordania, algo que calificó de "crimen de guerra", al tiempo que dijo que no se puede hablar del "día de después" en el enclave sin que antes cese "la agresión".

Asimismo, confirmó que Jordania apoya la acusación de genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), e indicó que el reino hachemita también "presentará un caso legal al tribunal", sin aportar más detalles. EFE

hy-cgs/jfu