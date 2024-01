Jacobo Ostos desvela cómo se encuentra su madre, Mari Ángeles Grajal

Mari Ángeles Grajal comunicaba al periódico ABC que el día 24 de diciembre la tuvieron que ingresar "para hacerme un bypass iliofemoral" debido a una "insuficiencia circulatoria periférica en la pierna derecha y fue horrible". Una noticia que llamaba la atención porque no había trascendido hasta ahora, cuando ya se encuentra prácticamente recuperada. Una operación que ella misma definía "casi a vida o muerte" en las Urgencias del Hospital de La Zarzuela y por la que tuvo que estar tres días en la UVI y otros tres en planta hasta que le dieron el alta... por lo que no han sido las Navidades soñadas que esperaba la doctora. Su hijo, Jacobo Ostos, ha intervenido en directo en 'Fiesta', el programa de Telecinco de los fines de semana, y ha confesado que su madre se encuentra "bien" y ha explicado que "esto fue en Nochebuena, mi madre lleva una semana mejor, ha estado con Pepe y nosotros hemos ido a verla varias veces". El dj ha dejado claro que Mari Ángeles "no ha estado sola en ningún momento, además le han tratado muy bien en La Zarzuela" ya que su pareja, José Gandía, ha estado todos los días a su lado, al igual que él. En cuanto a estos problemas de circulación, Jacobo ha explicado que su abuela materna también los sufría y que "a mi madre se le agrava con el tema del tabaco", pero ya ha dejado el tabaco por prescripción médica y que en estos momentos tiene muchos antojos. De esta manera, su hijo ha aclarado que se encuentra recuperándose en su casa tras el susto.