Hasina arrasa en las elecciones de Bangladesh con una participación mínima por el boicot de la oposición

El partido gobernante en Bangladesh, la Liga Awami de la primera ministra Sheij Hasina, ha sido la clara vencedora de las elecciones legislativas celebradas este domingo y marcadas por la baja participación de menos del 40 por ciento por el llamamiento a la abstención de la oposición. El partido de Hasina ha logrado 152 de los 208 escaños en juego y se garantiza así un cuarto mandato consecutivo, según datos provisionales oficiales publicados por la Comisión de Elecciones de Bangladesh y recogidos por el portal BDNews24. Los escaños que no controla han ido mayoritariamente a parar a escisiones de la propia Liga Awami, ya que un total de 62 partidos se han unido para pedir el boicot al proceso electoral para denunciar la deriva autoritaria de Hasina. La propia Hasina ha instado a los dirigentes y simpatizantes de la Liga Awami a no celebrar la victoria en las calles tras el anuncio de los resultados y les ha emplazado a no entrar en conflicto con otros partidos, ha explicado el subsecretario de la Liga Awami, Sayim Jan. Mientras, el Ejército ha sido desplegado para garantizar la seguridad y mantendrá este despliegue al menos hasta el 10 de enero. "Si hay violencia tras las elecciones, el Ejército cumplirá con su deber con total profesionalismo y neutralidad", ha advertido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Shafiuddin Ahmed. BOICOT DE LA OPOSICIÓN Tras conocer los datos de participación, la mitad que en 2018, el portavoz del Comité Permanente del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Abdul Moyin Jan ha comunicado exultante su "aplauso al pueblo de Bangladesh, en nombre de este partido y de los otros 62 que hemos boicoteado esta farsa electoral, porque jamás han puesto en duda ni cuestionado la democracia, ni hoy tampoco lo han hecho". "Los colegios vacíos que hemos visitado demuestran la realidad de la farsa que han sido las duodécimas elecciones legislativas de este país", ha añadido en rueda de prensa recogida por el diario 'Daily Star', "el último episodio de un drama dirigido por el Gobierno, como llevábamos avisando desde hace un año". El portavoz del BNP expresó su temor a que la Comisión Electoral presentara un porcentaje "inflado" de participación "como ya hicieron en las dos últimas elecciones" aunque también aseguró que "el pueblo y el mundo entero han visto cómo los votantes han rechazado las elecciones". "De hecho, creo que muchos votantes de la Liga Awami se han abstenido de votar. ¿Por qué iban a hacerlo, sabiendo que el triunfo de sus candidatos es seguro?", ha remachado.